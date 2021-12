Nonostante le festività dell’8 dicembre, Tutta Colpa di Freud torna in onda su Canale5 con Claudio Bisio al comando dell’allegra e folle banda di protagonisti della nuova fiction Mediaset. Gli esperti del settore sono pronti a puntare tutto sulla fiction convinti che i risultati saranno buoni almeno rispetto alla media a cui il prime time di Canale5 ci ha abituati, ma sarà davvero così?

Tutta Colpa di Freud tornerà la prossima settimana, l’8 dicembre, con una nuova puntata in cui, mentre la terapia con Anna dissotterra il passato di Francesco e Angelica, Marta si scuote dalla sua depressione incontrando Riccardo, un adorabile avvocato del lavoro che può aiutarla nella causa contro Ettore.

A quanto pare però niente è come sembra e anche lui porterà nella fiction il suo segreto proprio mentre Emma organizza l’addio al nubilato di Sara coniugando il divertimento con un’opportunità per far colpo su Claudio. Una rivelazione è però dietro l’angolo e a quel punto tra le sorelle potrebbe arrivare una vera e propria tempesta, il matrimonio ci sarà davvero?

Le anticipazioni della prossima puntata di Tutta Colpa di Freud rivelano che i Taramelli sono pronti a chiedersi se Angelica si presenterà o meno il giorno del matrimonio di Sara e Filippo e la risposta arriverà subito. Quando Francesco, giunto davanti alla Chiesa, si renderà conto di aver lasciato le fedi nello studio di Anna, dovrà chiamare la psichiatra per averle in fretta e così anche lei sarà costretta a rimanere al suo fianco.

La lista degli invitati si allunga quando anche Riccardo e Claudio si presentano, per motivi diversi, al ricevimento, non passando certo inosservati da Francesco. Il colpo di scena però deve ancora venire, cos’altro potrà succedere adesso?