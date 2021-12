Grey’s Anatomy 18×08, che andrà in onda il 9 dicembre su ABC e solo a gennaio in Italia su Disney+, sarà un episodio ambientato durante le feste di Natale, o probabilmente di Capodanno. Di sicuro è che ci sarà una mezzanotte da celebrare.

La trama di Grey’s Anatomy 18×08 preannuncia la celebrazione delle feste natalizie da parte dei medici e dei sanitari in forze al Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle, mentre proseguono le vicende mediche e si alternano le vicissitudini personali dei protagonisti. Ma a dire qualcosa si più sono le immagini promozionali dell’episodio.

Grey’s Anatomy 18×08 vedrà il ritorno in scena di Kelly McCreary, il cui personaggio è rimasto fuori città per l’intera prima parte di stagione: Maggie Pierce ha dovuto assistere suo padre malato e per questo si è allontanata da Seattle. Il fatto che l’attrice sia incinta del suo primo figlio ha fatto presupporre che potesse tornare direttamente nella seconda parte di stagione, invece eccola in scena dall’ottavo episodio.

Sempre le immagini promozionali di Grey’s Anatomy 18×08 aggiungono altri dettagli alla breve sinossi diffusa da ABC: Meredith, impegnata nella sua ricerca sul Parkinson in Minnesota, tornerà a Seattle per le feste e avrà modo di confrontarsi con Cormac Heyes, sua vecchia fiamma. Inoltre ci sarà un confronto tra Teddy e Owen che, a giudicare dalla faccia di quest’ultimo, non sembra molto sereno.































Foto: @ABC/Liliane Lathan e @ABC/Raymond Liu

Ecco la trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 18×08 dal titolo It Came Upon a Midnight Clear (come il brano omonimo di Richard Storrs Willis), che segnerà il ritorno in onda del medical drama dopo una pausa di 3 settimane su ABC.

I medici del Grey Sloan Memorial celebrano le vacanze; Hamilton e Meredith si preparano per una pietra miliare del loro progetto; Link vuole trascorrere le vacanze con Amelia e Scout come una famiglia; Schmitt si trova di fronte a una decisione difficile durante un intervento chirurgico.

Continua a leggere su optimagazine.com