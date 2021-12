Il nuovo iPhone SE di terza generazione potrebbe essere presentato nel Q1 2022. Come riportato da ‘trendforce.com‘, il device potrebbe compiere il proprio debutto commerciale nel mese di marzo, rientrando nella fascia media, pur presentando la connettività 5G.

iPhone SE di terza generazione contribuirà ad inserire la mela morsicata nel delicato segmento degli smartphone 5G di fascia media, raggiungendo i 25, 30 milioni di unità nel 2022 (almeno secondo le previsioni). L’analista Ming-Chi Kuo aveva fatto sapere che il prossimo iPhone SE sarà simile al modello attuale, lato estetico, e quindi basato sul design di iPhone 8, con uno schermo da 4.7 pollici ed un pulsante con TouchID. Il dispositivo potrebbe essere spinto dal processore A15, per poter competere con i processi di elaborazione dei giorni nostri (non si poteva certamente pensare di montare SoC di generazioni pregresse). Si era anche detto sarebbe arrivato un iPhone SE con schermo più grande, device che non arriverà probabilmente prima del 2023/2024.

Un dispositivo come si prospetta essere il nuovo iPhone SE di terza generazione metterebbe d’accordo tanti utenti, avendo a disposizione uno schermo più piccolo (c’è chi ancora lo preferisce), il TouchID (che a qualcuno manca parecchio) ed il processore A15 (in grado di offrire prestazioni di un certo livello). Vi ricordiamo che il primo iPhone SE ha debuttato a marzo del 2016, rimanendo in catalogo fino a settembre 2018. La seconda generazione ha fatto il proprio esordio sul mercato nell’aprile del 2020, e lo si può ancora acquistare attualmente (chiaramente volendo, visto che fra poco verrà sostituito dal nuovo modello), con prezzi a partire da 499 euro. Quanti di voi stanno aspettando il lancio del nuovo iPhone SE di terza generazione, sperando possa essere caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo di un certo spessore? Scriveteci un commento per farcelo sapere.

