Ci sono già a disposizione gli sfondi del Samsung Galaxy S22, nonostante al suo lancio manchino circa due mesi. La presentazione della nuova serie top di gamma, difatti, dovrebbe concretizzarsi il prossimo 8 febbraio (data ancora non ufficiale): eppure, le indiscrezioni di tipo hardware sulle ammiraglie sono letteralmente piovute nelle ultime settimane e ora alle anticipazioni di carattere tecnico si aggiunge la possibilità di effettuare il download dei wallpaper dei prossimi smartphone di punta.

A rendere disponibili per primi gli sfondi del Samsung Galaxy S22 sono stati gli esperi di Androidpolice.com. La buona qualità delle immagini condivise rende possibile l’utilizzo dei wallpaper su qualunque dispositivo. Le soluzioni sono 4: il tema scelto da Samsung è sempre riferito ad elementi della natura e per quest’anno la sabbia sarebbe la protagonista proprio degli sfondi delle ammiraglie. Come visibile anche nell’immagine di apertura articolo, sono stati immortalati dei mirabili schizzi di sabbia di varie tonalità. Esiste l’opzione perfetta per il tema scuro (appunto quella proposta all’inizio di questo approfondimento) ma anche quella gialla, verde e rosa/arancio. La risoluzione delle prima proposta per dark theme è la più alta di tutte ossia 3072 × 3072 pixel, ma non è niente male neanche quella per il tris di altre immagini a 2340 × 2340 pixel.

Come fare per effettuare subito il download sfondi del Samsung Galaxy S22? Basterà semplicemente scaricare sul proprio smartphone il file .zip dal peso irrisorio di 3.3 MB da questo collegamento. Chi effettuerà l’installazione di uno dei wallpaper sul proprio smartphone Samsung già aggiornato ad Android 12 e naturalmente con l’interfaccia One UI 4.0, potrà utilizzarlo sia per il proprio tema che per le icone di sistema.

L’anteprima odierna di certo sarà molto gradita a tanti. A due mesi circa dal lancio delle ammiraglie, pregustarne almeno l’aspetto è un caso unico e raro. Chissà che fino al lancio effettivo dei dispositivi non sapremo praticamente tutto delle ammiraglie, in ogni loro aspetto.

