Un’altra serie prequel del Trono di Spade è in via di sviluppo. Negli ultimi anni sono stati sviluppati numerosi spin-off della celebre serie fantasy, ma solo pochi hanno fatto dei reali progressi. The Long Night, che ha scelto Naomi Watts come protagonista, non è andato oltre il pilot ed è stato cancellato. Una serie prequel incentrata sui Targaryen, House of the Dragon, è invece il primo spin-off del Trono di Spade ad avercela fatta e andrà in onda il prossimo anno.

In attesa di vederlo, HBO prosegue con lo sviluppo di un’altra serie prequel. Si tratta di Dunk & Egg, basata sulle novelle dello stesso autore del Trono di Spade, George RR Martin. Ambientate circa 90 anni prima gli eventi dello show originale, le storie raccontano le avventure del cavaliere errante Dunk e del suo scudiero Egg, destinato a diventare re di Westeros con il nome di Aegon V Targaryen.

Sebbene ci siano stati pochi aggiornamenti dal suo annuncio iniziale, Dunk & Egg ha appena compiuto un importante passo avanti. Secondo Deadline, la serie ha trovato uno sceneggiatore e produttore esecutivo in Steve Conrad (Patriot, La ricerca della felicità).

Oltre a Dunk & Egg, c’è un’altra serie spin-off in lavorazione. A maggio, il progetto 10.000 Ships ha aggiunto la scrittrice Amanda Segal. Nel frattempo, 9 Voyages non ha fatto molti progressi, mentre la produzione di Flea Bottom non andrà più avanti.

Sol0 90 anni separano gli eventi di Dunk & Egg e quelli de Il Trono di Spade, il che vuol dire che lo spin-off potrebbe contenere un maggior numero di riferimenti alla serie madre. L’ingaggio di Conrad è un importante progresso, ma vedremo se basterà a infondere fiducia a HBO, oppure la serie finirà nel dimenticatoio come tanti altri progetti mai andati in porto.

