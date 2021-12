Non sono rari, purtroppo, i problemi con app Poste ID, BancoPosta e PostePay, insomma tutti i canali mobile per i servizi finanziari digitali di Poste Italiane. Spesso accade che i clienti non riescano ad accedere ai loro profili e dunque eseguire operazioni, autenticarsi con la loro identità digitale e molto altro ancora. Dopo aver segnalato i canali ufficiali di numero verde e account social attraverso i quali è possibile ottenere assistenza in caso di errori, è il caso di sottolineare anche un’altra strada con la quale è possibile ricevere supporto, direttamente attraverso lo sviluppatore degli strumenti.

Naturalmente tutte le app PosteID, BancoPosta e PostePay come pure quella Ufficio Postale sono state sviluppate dagli stessi esperti al soldo di Poste Italiane. Questi ultimi hanno reso disponibili gli strumenti sia via Play Store per dispositivi Android che sull’App Store di Apple per i possessori di iPhone. La squadra di tecnici, nonostante la varietà di soluzioni proposte, risponde ad unico indirizzo mail pronto anche a dare assistenza in casi di problemi. Giusto è conoscerlo anche per avere un canale specifico di aiuto nel caso non si riesca a usufruire di alcuni o tutti i servizi digitali di Poste Italiane.

Nel caso in cui si incorra in uno o più problemi con app Poste ID, BancoPosta, PostePay sarà il caso di inviare subito una mail all’indirizzo assistenza_posteapp@poste.it. Nella missiva inviata non si dovrà dimenticare di inviare i dettagli delle anomalie riscontrate. Sarà utile riferire quale della app di Poste Italiane non funziona, la tipologia di errore riscontrato e la versione iOS o Android dello strumento oggetto dell’anomalia. Nella comunicazione gli sviluppatori suggeriscono anche di segnalare il proprio recapito telefonico: questo per essere eventualmente contattati da un esperto per la risoluzione degli errori bloccanti. Il canale mail appena indicato dovrebbe essere attivo durante tutti i giorni feriali e dunque garantire un veloce riscontro.

