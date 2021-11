Tiziano Ferro a Drag Race Italia il 3 dicembre. A comunicarlo è lo stesso artista attraverso un post sui suoi profili social. Svela che sarà tra i prossimi ospiti del nuovo programma in onda su Discovery + Italia e nello specifico lo vedremo nella puntata in onda venerdì 3 dicembre.

“L’arte del trasformismo trova radici profonde nella storia del teatro italiano, da quello dell’antica Roma a quello Pirandelliano”, sottolinea Tiziano Ferro a corredo di un video su Instagram attraverso il quale comunica la sua partecipazione a Drag Race Italia.

Parla del drag come una delle forme più provocatorie di trasformismo, in cui la commedia dell’arte incontra la vita e diventa divertimento.

“Il drag è una delle forme più provocatorie di moderno trasformismo. La commedia dell’arte incontra la vita e diventa sarcasmo, goliardia, divertimento ma anche militanza e sostegno. Ridete, incazzatevi, siate voi stessi. Questo è Drag Race Italia”, le parole di Tiziano Ferro su Instagram.

Poi annuncia la puntata nella quale si unirà alle sue “Queen”, quella del prossimo 3 dicembre. “Quasi pronto per le mie QUEEN. Arrivo: venerdì 3/12″, conclude, ricordando l’appuntamento su Discovery + Italia.

Drag Race Italia

Drag Race Italia è il nuovo programma in onda sulla piattaforma di streaming Discovery + Italia. Il reality è basato sul format del programma statunitense RuPaul’s Drag Race e vede in sfida una serie di concorrenti chiamate a mostrare le proprie doti attraverso una serie di sfide che consistono in performance valutate dai giudici presenti.

Parte della giuria è fissa, e composta da Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. A loro si aggiungono giudici ospiti che cambiano di settimana in settimana. Tra gli altri, nell’edizione del 2021 è stato coinvolto anche l’artista di Latina Tiziano Ferro, che vedremo il 3 dicembre.

In ogni puntata, una concorrente verrà eliminata fino alla puntata finale che premierà la vincitrice.