È già tempo di scoprire The Big Leap in Italia: il debutto della nuova serie Fox nel nostro Paese è fissato per il 1° dicembre, a distanza di pochi mesi dall’esordio assoluto negli Stati Uniti. La nuova commedia musicale con Scott Foley e Piper Perabo arriva anche da noi mentre sta per raggiungere il finale di stagione nella programmazione americana (in onda il 6 dicembre), dopo un buon riscontro che l’ha portata ad avere una stagione completa.

The Big Leap in Italia sarà disponibile solo per gli abbonati a Disney+: la serie sarà inclusa nel catalogo Star a partire dal 1° dicembre, col primo degli 11 episodi della stagione. La piattaforma rilascerà gli episodi settimanalmente ogni mercoledì, come è già solita fare in questo periodo con Grey’s Anatomy 18, The Resident 5, Hawkeye ed altri titoli di cui detiene i diritti di distribuzione in esclusiva.

L’arrivo di The Big Leap in Italia segna il ritorno alla serialità per almeno un paio di volti molto amati dal pubblico nostrano, come l’ex capitano Ballard di Scandal Scott Foley (nonché Henry Burton di Grey’s Anatomy) e l’indimenticata protagonista del film Le ragazze del Coyote Ugly Piper Perabo, fresca di debutto in Yellowstone 4. La trama di The Big Leap racconta di un gruppo di ex ballerini amatoriali o appassionati di danza che provano ad entrare nel cast di un reality sulla danza per realizzare il loro sogno di ballare, al quale avevano rinunciato da anni, ciascuno per ragioni diverse: scopo dello show è mettere in scena Il Lago dei Cigni, seguendo la preparazione di questi danzatori non professionisti riprendendola costantemente con le telecamere.

@Disney+

The Big Leap, prodotta da 20th Tv, vede Scott Foley nel ruolo del produttore Nick Blackburn e Piper Perabo come l’ex ballerina Paula, affiancati da Simone Recasner nel ruolo di Gabby, Teri Polo come Julia, Ser’Darius Blain come Reggie Sadler, Ray Cham come Justin, Kevin Daniels come Wayne, Mallory Jansen nel ruolo di Monica, Jon Rudnitsky come Mike, Anna Grace Barlow come Brittney Lovewell.

