Il Samsung Galaxy Z Flip 5G è stato il primo dispositivo a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2021 con software stabile. Come ormai di consuetudine da parte del colosso di Seul, la patch di sicurezza di dicembre 2021 è stata rilasciata anche prima dell’inizio del mese. Altri smartphone e tablet Galaxy riceveranno il nuovo upgrade di sicurezza nelle prossime settimane (probabilmente nella prima parte di dicembre). Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento viene fornito con la versione firmware F707BXXS6EUK1, con disponibilità in Australia, Austria, Balcani, Bulgaria, Francia, Ungheria, Germania, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Singapore, Romania, Polonia, Spagna, Slovacchia, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito e Repubblica Ceca.

L’upgrade per il Samsung Galaxy Z Flip 5G con la patch di sicurezza di dicembre 2021 è stato rilasciato, ma l’OEM asiatico non ha rivelato ancora quali vulnerabilità siano state risolte (un rapporto più dettagliato verrà divulgato da parte del produttore sudcoreano entro le prossime due settimane, in cui saranno esplicitate tutte le modifiche introdotte per riparare i bug di sicurezza nel frattempo emersi, che in genere non sono pochi).

Se abitate in uno dei Paesi sopra menzionati (come probabile che sia), potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento F707BXXS6EUK1 con la patch di sicurezza di dicembre 2021 a bordo del vostro Samsung Galaxy Z Flip 5G seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, avendo però cura che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% per evitare che il device si spenga durante il procedimento. Un’altra cosa da fare sarebbe effettuare un backup dei dati, da ripristinare all’occorrenza. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

