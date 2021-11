Rihanna eroina nazionale di Barbados. La popstar ha ricevuto questa prestigiosa onorificenza oggi, 30 novembre, durante la cerimonia Pride Of Nationhood con la quale il Paese caraibico ha finalmente ottenuto lo status di Repubblica di Barbados dopo 400 anni di corona britannica.

Rihanna è nata nel 1988 a Saint Michael, regione parrocchiale che comprende la capitale Bridgetown. A Bridgetown la popstar è stata insignita dal primo ministro Mia Mottley che le ha rivolto parole piene di gratitudine e devozione: “Possa tu continuare a brillare come un diamante e portare onore alla tua nazione”, con evidente riferimento al singolo di successo Diamonds (2012).

Alla cerimonia era presente anche il principe Carlo che ha assistito alla transizione dello status di capo di Stato delle Barbados dalla Regina Elisabetta a Sandra Mason. Oggi Barbados è una repubblica parlamentare governata da due donne. La decisione dello Stato caraibico di emanciparsi dalla corona inglese è nata nel settembre 2020, sulla scia del movimento Black Lives Matter.

In comune accordo con i reali d’Inghilterra, si è stabilita la deadline al 30 novembre, stesso giorno in cui ricorre il 55esimo anniversario dell’indipendenza della Gran Bretagna (1966). La premier Mia Mottley ha pronunciato ai microfoni della BBC parole piene di distensione nei confronti del Regno Unito, riconosciuto né come avversario né come nemico e tanto meno oppressore, ma con il quale era necessario ridimensionare il tipo di relazione per fare un passo in avanti nella storia del Paese e del mondo.

Inoltre, Mia Mottley afferma di essere sempre stata in ottimi rapporti con la corona, oltre ad avere un’amicizia sincera con il principe Carlo. Con Rihanna eroina nazionale di Barbados si apre una nuova epoca per lo Stato caraibico, che ha visto in Rihanna uno dei simboli di maggiore importanza della neo repubblica nel mondo.

Per il momento Rihanna non ha rilasciato dichiarazioni, ma potrebbero arrivare nelle prossime ore.

