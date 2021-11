Fondamentale è l’aggiornamento app Verifica C19 in vista dell’entrata in vigore del Super Green Pass il prossimo lunedì 6 dicembre. Al momento, l’applicazione non è pronta a fronteggiare la novità voluta dal Governo per i controlli specifici sui vaccinati e non. Resta dunque necessario un intervento repentino entro pochi giorni, visto che attualmente gli strumenti per iOS e Android non hanno ottenuto più ulteriori adeguamenti da settimane.

Cosa sta per cambiare

Come risaputo oramai a tutti, da lunedì 6 dicembre ai non vaccinati saranno interdetti numerosi luoghi pubblici come ristoranti e pizzerie, cinema, teatri, palestre, piscine e più in generale centri benessere e sportivi. All’entrata di ognuno dei luoghi fin qui menzionati, il personale preposto dovrà verificare (come avviene anche ora) il possesso del Green Pass ma quest’ultimo non potrà essere “semplice” ossia ottenuto solo dopo tampone molecolare o antigenico. Semmai, il certificato verde presentato dovrà essere quello successivo alla vaccinazione, appunto il Super Green Pass.

Il tanto atteso aggiornamento app VerificaC19 servirà appunto a discernere tra chi possiede un Green Pass post tampone da quello top vaccino. Ancora oggi 30 novembre, lo strumento di controllo non distingue le due modalità di certificati. Se l’implementazione software non dovesse giungere entro la settimana, da lunedì 6 dicembre qualsiasi accertamento presso i luoghi pubblici avrà davvero poco senso.

Per la cronaca, l’ultimo aggiornamento app Verifica C19 presente sul Play Store è siglato come 1.1.7 dello scorso 4 novembre. Per quanto riguarda la versione per App Store Apple, abbiamo a disposizione la 1.1.6 ancora meno recente ossia del 30 ottobre. Il Ministero della Salute dovrà di certo accelerare i tempi per rendere possibile una corretta verifica del Super Green Pass tra soli 6 giorni: una volta disponibile l’update fondamentale, i preposti ai controlli dovranno subito procedere all’adeguamento dell’app sul loro smartphone, senza alcun indugio, per non incorrere in problemi dovuti al non corretto accertamento dei requisiti di entrata.

Continua a leggere su optimagazine.com