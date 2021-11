Ci sono dei problemi di ricarica con MacBook Pro nel modello 2021 appena lanciato. I primi possessori del computer Apple, pur essendo pienamente soddisfatti dell’esperienza con il loro dispositivo, lamentano una strana anomalia proprio per la ricarica, in particolare da computer spento. Un lungo post Reddit scovato dagli esperti di iMore mette in risalto numerose testimonianze in tal senso. L’aspetto positivo, tuttavia, è che Apple sembra essere al corrente della difficoltà e pure pronta a suggerire delle soluzioni al riguardo.

L’anomalia

Di che tipologia sono i problemi di ricarica con MacBook Pro? Alcune testimonianze fanno riferimento, ad esempio, al dispositivo M1 Max: se (quando completamente spento) si mette in carica, il LED sul cavo si accende e si spegne ripetutamente, si sente più volte l’effetto sonoro ma purtroppo la percentuale dell’autonomia della batteria non aumenta. Gli episodi negativi si verificherebbero, anche e soprattutto, nel caso di utilizzo del caricabatterie MagSafe.

I consigli di Apple

Apple ha dichiarato che la società è già a conoscenza dei problemi di ricarica con MacBook Pro. Per questo motivo, sta effettuando delle indagini mirate e conta di giungere ad una soluzione definitiva in poco tempo. Nell’attesa, sempre il noto brand ha proposto delle correzioni temporanee all’errore e queste sono esattamente tre. La prima strada da provare sarà quella di caricare il MacBook Pro in modalità di sospensione; in seconda battuta, si potrà provare ad eseguire l’operazione con il coperchio aperto e infine collegamento il cavo MagSafe prima di spegnere il dispositivo.

La speranza è che i problemi fin qui menzionati siano da ricondurre ad un bug di natura software. Eventuali difficoltà con qualche componente hardware richiederebbe, semmai, la sostituzione di componenti. Per il momento, nel nostro paese, non sono emerse particolari testimonianze dell’anomalia ma la distribuzione commerciale del prodotto tanto ambito continuerà nelle prossime settimane, potendo far nascere qualche richiesta di supporto. Se così sarà, lo scopriremo presto.