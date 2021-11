Nelle ore in cui arrivano le notizie sul probabile Daspo che verrà applicato sul molestatore, ecco il pensiero di Piero Pelù su Greta Beccaglia con un appello rivolto a tutti gli uomini.

Il caso Greta Beccaglia

La vicenda è ormai nota a tutti: Greta Beccaglia è l’inviata di Toscana TV che sabato 27 novembre si trovava a Empoli, all’esterno dello stadio Castellani, per raccogliere i commenti sull’incontro Empoli-Fiorentina. Un tifoso uscito dallo stadio l’ha palpeggiata sul sedere per poi dileguarsi, per questo la giornalista ha chiesto ai suoi follower un aiuto per identificare il molestatore.

L’uomo, un ristoratore di 45 anni della provincia di Ancona, è stato identificato e ora risulta indagato per violenza sessuale. La pressione mediatica l’ha costretto a spostarsi in un alloggio segreto, e agli organi di stampa ha rivolto le sue personali scuse nei confronti della giornalista. Dal Ministero dell’Interno fanno sapere che la questura di Firenze potrebbe emettere il Daspo al ristoratore incriminato.

Il commento di Piero Pelù su Greta Beccaglia

Nella giornata di ieri Emma Marrone si era scagliata anche contro Giorgio Micheletti, il conduttore di A Tutto Gol, per quel “non te la prendere” pronunciato alla collega in evidente difficoltà. Anche su questo aspetto è in corso un dibattito dal momento che molte testate hanno riportato solamente quel frammento della comunicazione tra lo studio e l’inviata, dando spazio a tante polemiche.

Oggi Piero Pelù si rivolge agli uomini, ma soprattutto ricorda che toccare il sedere a una donna in maniera spavalda e impunita non è affatto cosa da poco. Il ristoratore, infatti, sta tentando di giustificare il suo gesto come una “goliardata”. Ecco il commento di Piero Pelù su Greta Beccaglia:

“Una mano sul cu*o su una donna che sta lavorando è il primo passo verso lo schiaffo, il cazzotto, la spinta, la coltellata, il colpo di pistola. Uomini italiani vergogniamoci e ricostruiamo la nostra scala di valori verso le Donne!”.

Di seguito il tweet originale. Le parole di Piero Pelù su Greta Beccaglia sono l’ennesimo appello al rispetto per le donne e al cessare di ogni sopruso.

Una mano sul culo su una donna che sta lavorando è il primo passo verso lo schiaffo, il cazzotto, la spinta, la coltellata, il colpo di pistola. Uomini italiani vergogniamoci e ricostruiamo la nostra scala di valori verso le Donne!#gretabeccaglia #stopallaviolenzasulledonne pic.twitter.com/gkVIgSalC4 — PIERO PELU (@PieroPelu) November 30, 2021

