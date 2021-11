Purtroppo in questa mattinata del 30 novembre non funziona la rete ho. Mobile per un discreto numero di clienti dell’operatore. In tanti segnalano problemi di accesso al web con la navigazione in internet inibita e molti servizi via app pure inaccessibili a causa dell’assenza di connessione. Quali numeri è possibile contattare per avere assistenza? Esistono pure canali social per fornire l’adeguato supporto a chi riscontra anomalie?

La tipologia di problemi, almeno al momento di questa pubblicazione, riguarda solo il servizio di navigazione. Se pure non funziona la rete ho. Mobile in questa prima parte di mattinata di martedì, i servizi di chiamata e di invio di comuni sms non sembra aver subito alcun arresto. Non ci sono particolari aree geografiche del nostro paese coinvolte nel disservizio. Semmai, come è naturale che sia, il maggior numero di alert relativi agli errori provengono da grosse città come Roma e Milano. Come al solito, il servizio Downdetector ci indica il numero esatto di segnalazioni di problemi con il vettore. Per il momento gli alert di chi ha difficoltà ad accedere ai servizi online è nell’ordine del centinaio ma la situazione è in continuo divenire. Mancano invece all’appello uno o più riscontri ufficiali che ci diano dettagli sul perché delle anomalie fresche di giornata: per questo è impossibile pure solo ipotizzare degli eventuali tempi di ripristino.

Se non funziona la rete ho. Mobile oggi, come pure in altre occasioni, quali numeri vanno contattati per ottenere adeguata assistenza? Per chi chiama da un numero dell’operatore, il recapito da raggiungere risponderà all’ 192121. Per qualsivoglia motivo o necessità, chi ha l’esigenza di mettersi in contatto da una numerazione di un altro vettore dovrà chiamare il numero verde 800688788. Per finire, chi preferisce un contatto social, c’è anche la possibilità di ottenere assistenza via messaggio privato sulla pagina Facebook ho. Mobile, appunto al seguente indirizzo: https://m.facebook.com/homobile/.

Aggiornamento 12:00 – I disservizi di rete per alcuni clienti sono continuati per tutta la mattinata. Non ci sono ancora riscontri dell’operatore in merito.

