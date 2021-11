Non c’è posto per Barbara d’Urso nel palinsesto di Canale5. Chi segue la conduttrice e apprezza il suo lavoro aveva creduto alla possibilità che tutto sarebbe tornato alla normalità da gennaio, subito dopo il Natale, e invece le cose non andranno così. Presto Pomeriggio 5 finirà in panchina per le vacanze di Natale e Barbara d’Urso potrà riposare dopo lo sforzo di questi primi mesi della nuova stagione televisiva. Forse questo non sarà il suo unico impegno visto che la conduttrice farebbe meglio a vagliare possibili, nuove, proposte di lavoro.

Perché diciamo questo? È presto detto. L’autunno è passato con Barbara d’Urso in onda con Pomeriggio 5 per un’oretta o poco meno ma con la promessa che sarebbe tornata nel prime time della rete ammiraglia di casa Mediaset con un nuovo progetto. Arrivati a questo punto, con i palinsesti invernali già in bella vista, possiamo sicuramente dire che, salvo cambiamenti in corsa, per Barbara d’Urso non ci sarà altro spazio nel periodo che va da gennaio a marzo 2022.

Forse qualcosa cambierà in primavera fuori dal periodo di garanzia? Tutto può essere ma per il momento sembra che non c’è posto per Barbara d’Urso nel prime time di Canale5 e nemmeno nel pomeridiano oltre quello che sta già facendo con Pomeriggio5. Non è la prima volta che parliamo della fine della sua epoca e dell’era trash di Mediaset, ma cosa ne sarà di Barbara d’Urso? Si accontenterà davvero di essere ‘un accento rosa sulla parola novità’?

Al momento tutto tace. Lei continua a difendere il suo ruolo e il suo storico programma, nonostante i pessimi ascolti, e la rete fa altrettanto, il silenzio si scioglierà a gennaio? Lo scopriremo presto perché le voci di un addio della d’Urso si fanno sempre più insistenti.