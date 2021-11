Come chiudere l’anno in bellezza con le serie tv Netflix di dicembre 2021? L’ultimo mese del 2021 regala ai suoi abbonati una valanga di novità, a partire dall’ultimo atto de La Casa di Carta, passando per le nuove stagioni di The Witcher e della comedy Emily in Paris.

Scopriamo i titoli da non perdere.

Si comincia il 1° dicembre con Lost in Space 3, stagione conclusiva del reboot dell’iconica serie anni ’60. In questo capitolo conclusivo si continuerà a seguire le vicende dei Robinson mentre la famiglia di coloni cerca di sopravvivere e proteggere Alpha-Centauri da un’invasione di robot alieni, cercando di riunirsi dopo essere stati gettati in angoli separati dell’universo.

Il 3 dicembre è la volta del finale de La Casa di Carta con la seconda parte della quinta stagione. Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita.

Tra il 15 e il 23 dicembre, Netflix propone la seconda stagione di Elite – Storie brevi, dedicate stavolta ai personaggi di Phillipe Caye Felipe (in uscita il 15 dicembre); Samuel Omar (20 dicembre); e Patrick (23 dicembre).

Il 17 dicembre torna Henry Cavill con The Witcher 2. Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Si prosegue il 22 dicembre con Emily in Paris 2. Lily Collins torna protagonista della comedy a metà Younger e Sex and the City. La seconda stagione promette nuove storie d’amore, vecchie fiamme e altro ancora mentre Emily affronta le conseguenze disordinate della sua relazione con Gabriel, la sua amicizia con Camille e un nuovo uomo nella sua vita.

Il 2021 si conclude con Cobra Kai 4, in uscita proprio il 31 dicembre. Tra nuove alleanze e una posta in gioco sempre più alta, chi sarà il vincitore del torneo di All Valley?