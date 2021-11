A più di due anni dalla fine del Trono di Spade, l’autore George RR Martin si toglie qualche sassolino dalla scarpa, criticando le ultime stagioni della serie HBO, a suo giudizio, non proprio soddisfacenti.

Secondo quanto riporta un nuovo libro dedicato allo show fantasy, lo scrittore non era del tutto contento della direzione intrapresa dagli showrunners Dan Weiss e David Benioff e dalla rete stessa dopo la quinta stagione.

Nel libro, Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers di James Andrew Miller, il rappresentante di Martin, Paul Haas, rivela che lo scrittore era preoccupato perché a partire dalla sesta stagione, il duo di showrunners, non stava più seguendo i suoi piani per la storia:

George adora Dan e Dave, ma dopo la quinta stagione ha iniziato a preoccuparsi del percorso che stavano facendo perché George sa dove va a finire la storia. Ha iniziato a dire: ‘Non stai seguendo il mio modello.’ Le prime cinque stagioni sono rimaste fedeli alla tabella di marcia di George, poi hanno preso altre strade.

Come sanno i fan di Le cronache del ghiaccio e del fuoco, la serie di libri non è ancora completa. Mancano ancora due volumi – The Winds of Winter e A Dream of Spring, nessuno dei quali è stato completato in questo momento. Il quinto e più recente libro, Una danza con i draghi, è stato pubblicato nel 2011, l’anno in cui lo show televisivo ha debuttato. Tuttavia, Martin ha fornito agli showrunner uno schema che avrebbero dovuto seguire nell’adattamento per HBO. Alla fine, comunque, Haas ha spiegato che Martin non aveva specificato quale personaggio si sarebbe seduto sul Trono di Spade terminata la saga.

Quando i due libri saranno completati e pubblicati, sarà interessante vedere fino a che punto la serie diverge dal materiale cartaceo di George RR Martin, anche se potrebbe volerci del tempo prima che i fan lo vedano. Lo scrittore ha dichiarato di essere ancora al lavoro sulla stesura, ma anche altri progetti in cantiere.

Il finale del Trono di Spade, trasmesso a maggio del 2019, è stato aspramente criticato dai fan. In particolare non hanno gradito la fine riservata a Daenerys Targaryen, che ora potrà avere la sua “rivincita” con il prequel House of the Dragon, dedicata agli antenati della sua casata.