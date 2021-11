Ci sono le prime segnalazioni da parte degli utenti che stanno puntando a nuove disponibilità PS5 tramite bot, considerando il fatto che questi strumenti da un lato presentano punti di forza in termini di tempestività nel fornirci delle notifiche per i restock, mentre dall’altro sono caratterizzati anche da alcune lacune. Cerchiamo di approfondire il tema quest’oggi, dopo aver preso atto la scorsa settimana che in questo particolare momento storico ad essere in prima fila per il pubblico italiano sia uno store come GameStop.

Le falle dei bot che segnalano la disponibilità PS5 in Italia

Come stanno procedendo le cose in Italia sotto questo punto di vista? Di sicuro i bot sono un ottimo strumento per essere sempre sul pezzo. Utilizzati soprattutto su Telegram, all’interno di alcuni gruppi che consentono di ricevere notifiche in tempo reale in caso di nuove disponibilità PS5, al contempo occorre fare molta attenzione alle singole inserzioni. Spesso e volentieri, infatti, manca il controllo umano delle offerte, nel momento in cui si concretizza un ulteriore restock per il prodotto di Sony.

Tradotto, questo vuol dire che un bot potrebbe segnalarci disponibilità PS5 anche su prodotti usati, o su console che in realtà ci vengono proposte ad un prezzo superiore rispetto a quello di listino. Alcuni elementi, come il costo, ovviamente balzano subito agli occhi, mentre altri no. Vedere per credere la versione specifica del prodotto, ma anche la presenza o meno di accessori che riteniamo rilevanti. Per non parlare delle segnalazioni inerenti eventuali combo con altri prodotti Sony.

Insomma, non tutte le ciambelle escono con il buco e allo stato attuale sarà necessario fare molte attenzione con la disponibilità PS5 individuata dai bot. A voi è mai capitato di utilizzarli? Qual è stata l’esperienza che avete maturato sotto questo punto di vista?