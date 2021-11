Una nuova gita, stavolta sul lago di Canterno, e la realizzazione di un cortometraggio, questi saranno alcuni dei momenti che vivremo questa sera guardando la nuova puntata de Il Collegio. Il docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia e ambientato negli anni ’70, torna su Rai2 oggi, martedì 30 novembre alle 21.20, ad un passo dal finale e, soprattutto, con il fatidico momento delle lettere dei parenti e dei propri cari.

Gli studenti de Il Collegio 6 avranno modo di ricevere le lettere dei familiari e mentre i cuori di alcuni si infiammeranno d’amore e gli occhi si riempiranno di lacrime, per altri ancora ci sarà solo dei fastidiosi ricordi da cancellare. Chi sarà il ‘monello’ della situazione? La risposta arriverà solo nel prime time di oggi quando gli studenti torneranno in scena non solo con il momento della lettera ma anche con alcuni impegni molto gravosi.

I protagonisti de Il Collegio 6 si confronteranno per scegliere chi sarà il regista, chi gli attori, e soprattutto chi lo sceneggiatore per la realizzazione di un cortometraggio. Andranno in scena le immagini di trasmissioni di successo come “l’Altra Domenica”, programma innovativo che riuscì a raccontare la nascente cultura punk dei Ramones e dei Sex Pistols, ma avranno anche a che fare con un cambiamento in termini di diritti e di parità dei sessi.

Tre cravatte rosse, ma solo due sono destinate a essere indossate! 😱

Chi tra Alessandro, Giovanni e Federica dovrà abbandonare #IlCollegio?😔



📌 Questa sera, alle 21.20, tutti sintonizzati su #Rai2 o su #RaiPlay 📺💻 pic.twitter.com/QfExEtZijc — Rai2 (@RaiDue) November 30, 2021

I ragazzi conosceranno i dettagli della riforma del diritto di famiglia italiano e, in particolare, il momento in cui il padre perse la piena responsabilità genitoriale nel 1975 e la donna ottenne la possibilità di decidere di adottare un regime patrimoniale. Conosceranno il momento in cui la maggiore età passò dai 21 ai 18 anni e vedranno le immagini delle occupazioni e della passione che animava gli studenti del ’77. Pronti per una serata movimentata all’insegna de Il Collegio 6 e della possibile eliminazione di uno tra Alessandro, Giovanni e Federica?