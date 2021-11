I misteri di Whitstable Pearl è la nuova proposta in prima tv di Sky Investigation, il canale tematico di Sky dedicato ai gialli, ai crime e alle serie procedurali.

I misteri di Whitstable Pearl è un format inglese basato su una serie di romanzi di Julie Wassmer: finora inedito in Italia, debutta in esclusiva mercoledì 30 novembre coi primi due episodi in prima serata su Sky Atlantic.

La trama de I misteri di Whitstable Pearl ruota intorno alle vicende di Pearl Nolan (interpretata da Kerry Godliman), investigatrice privata e madre single di un figlio ormai cresciuto, ma anche imprenditrice: insieme a sua madre Dolly (Frances Barber), gestisce il Whitstable Pearl, un ristorante di pesce nella città costiera di Whitstable. A sconvolgere la sua vita arriva la morte di un amico in circostanze sospette: la protagonista si ritrova in conflitto con il burbero nuovo poliziotto in città, Mike McGuire (Howard Charles), un austero detective appena trasferitosi nella cittadina balneare dalla metropoli londinese, quando si tratta di indagare sul delitto.

Ecco la trama de I misteri di Whitstable Pearl per i primi due episodi in onda il 30 novembre dalle 21.10 sul canale 114 di Sky e in streaming su Now.

Pearl Nolan decide di aprire un’agenzia investigativa gestendola insieme al ristorante di pesce di cui è proprietaria nella cittadina balneare di Whitstable.

Mentre l’Ispettore Capo McGuire indaga sulla morte sospetta di un agente immobiliare, Pearl viene assunta da una donna per un caso che potrebbe essere collegato al delitto.

I misteri di Whitstable Pearl è composta da una sola stagione (finora) trasmessa nel Regno Unito da AcornTv la scorsa primavera. In Italia è in onda in prima tv dal 30 novembre su Sky Investigation per tre settimane.

