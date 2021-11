Un viaggio nell’anima di Giovanni Allevi che presenta l’album Estasi e una serie di brani del suo repertorio. le date dei concerti di Giovanni Allevi in tour nel 2022 sono state annunciate e svelano un fitto calendario di appuntamenti, dal 1° gennaio fino al mese di luglio.

Con uno speciale concerto nel giorno di Capodanno, Giovanni Allevi inaugura la tournée che il prossimo anno lo porterà in tutta Italia a presentare i brani di Estasi. Il primo appuntamento è quello del 1° gennaio a Roma, all’Auditorium Parco della Musica.

In scaletta non mancheranno momenti di riflessione importanti come quello sul destino della Terra, attraverso le note di Our Future. Questo è un brano fondamentale, presentato in anteprima da Earth Day European Network (di cui Allevi è Ambassador) a Glasgow in occasione della COP26.

Un concerto pulsante e incantato, un momento musicale in cui lo spettatore sarà accompagnato dal Maestro in un viaggio sonoro unico che torna al suo amato pianoforte e riparte n tour per presentare le composizioni del suo ultimo progetto discografico.

In attesa dei concerti, il prossimo 3 dicembre l’album Estasi sarà disponibile anche in versione vinile 180 gr in doppio colore: nero e in versione bianco che sarà in tiratura numerata limited edition.

Di seguito i dettagli sul tour di Giovanni Allevi, per il quale i biglietti sono già in prevendita sia online che nei punti vendita autorizzati.

Giovanni Allevi in tour nel 2022

01 gen 2022 | ROMA

Auditorium Parco della Musica

05 gen 2022 | VARESE

Teatro di Varese (con gli Archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana)

“Dante e l’Inferno creativo”

29 gen 2022 | MILANO

Teatro Dal Verme

11 feb 2022 | BRESCIA

Gran Teatro Morato

12 feb 2022 | PADOVA

Gran Teatro Geox

14 feb 2022 | LUGANO

Teatro LAC

01 mar 2022 | UDINE

Teatro Giovanni da Udine

02 mar 2022 | BERGAMO

Teatro Creberg

03 mar 2022 | NAPOLI

Teatro Augusteo

12 mar 2022 | VIENNA

Konzerthaus

18 mar 2022 | FIRENZE

Teatro Verdi

23 mar 2022 | GENOVA

Politeama Genovese

25 mar 2022| ASSISI (PG)

Teatro Lyrick

03 apr 2022 | TORINO

Teatro Colosseo

12 apr 2022 | BOLOGNA

Teatro Duse

23 apr 2022 | PESCARA

Teatro Massimo

08 mag 2022 | LOCARNO

Teatro Kursaal

06 lug 2022 | ZURIGO

Tonhalle Zürich – Kleiner Saal