Nemici dei sottotitoli, l’attesa è finita: finalmente da oggi è disponibile Squid Game in italiano su Netflix. L’annuncio è stato dato dalla piattaforma stessa tramite un video-messaggio in coreano:

Sappiamo che utilizzerai Google Translate. Vi informiamo che il doppiaggio italiano di Squid Game sarà disponibile dal 30 novembre.

La serie ha attratto numerosi utenti fin dal suo esordio, lo scorso settembre. Tra chi l’ha elogiata, non sono mancate le critiche per l’eccessiva violenza e il rischio emulazione nelle scuole, ma anche polemiche per l’assenza del doppiaggio italiano. E anche dopo questo annuncio di Netflix, non sono mancate altre repliche.

“Agli snob che preferiscono la roba in originale: non ricominciate”, ha scritto un utente sotto il post, pubblicato sui social. “Avrei tanto voluto guardarla prima ma purtroppo se i prodotti li guardo sottotitolati non riesco a godermeli come vorrei perché starei a perdere tempo a leggere i sottotitoli e ahimè non riesco a fare due cose contemporaneamente”, ha commentato qualcun altro.

E poi dimentichiamo una cosa essenziale: il doppiaggio italiano è tra i migliori al mondo.

Intanto il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha confermato di essere al lavoro su un nuovo ciclo di episodi:

C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che non ci lasci altra scelta! Una seconda stagione è nella mia testa in questo momento. Sono in fase di pianificazione.

Inoltre, l’attore principale Lee Jung-jae tornerà nei panni del protagonista, Seong Gi-hun, unico sopravvissuto e quindi vincitore degli Squid Game. “Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Quindi vi prometto questo: Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo”, ha detto Hwang.

Netflix continua a puntare sulla Corea Del Sud: dopo Squid Game, è uscita la serie post-apocalittica Hellbound e a dicembre c’è lo sci-fi horror The Silent Sea.

