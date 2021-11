L’eCommerce è passato in brevissimo tempo dall’essere “una roba da giovani” ad un vero e proprio fenomeno economico di grande rilievo. La spinta catalizzante, giunta nel 2020 a seguito del lockdown, ha completamente ribaltato il mercato e ha salvato parte delle economie afflitte dalle chiusure forzate.

Mentre le serrande dei negozi rimanevano abbassate gli shop virtuali hanno iniziato a lavorare a ritmo sempre più serrato spronando i consumatori a fidarsi di più e, quindi, a consacrare le vendite elettroniche nel nostro mercato e in quello globale.

Pertanto sono sempre di più le persone che desiderano avviare un business online ma, prima di farlo, occorre chiarire che la competitività è molto elevata e che i consumatori meritano garanzie di qualità e affidabilità molto rigorose.

Per questo vedremo in che modo si è consolidata la crescita della vendita online negli ultimi tre anni e poi ci occuperemo delle tecniche per avere successo in questo “nuovo” (si fa per dire) mercato.

I dati sulla crescita dell’eCommerce negli ultimi anni

Secondo l’osservatorio B2B del Policlinico di Milano l’eCommerce è cresciuto di oltre 400 punti percentuali e, in particolare, sono aumentate le vendite via smartphone. Nello specifico in Italia la crescita delle transazioni via smartphone è passata dal 21% nel 2020 al 24% nel 2021.

Per contro la crescita del traffico via PC è scesa dal 40% degli ultimi tre mesi del 2020 al 20% nei primi tre mesi del 2021. Questo dato, tuttavia, mostra una crescita senza eguali delle vendite online e per il 2022 si aspettano dati ancora più incoraggianti.

Di pari passo crescono anche le promozioni, gli sconti, le offerte personalizzate in base all’utenza e i meccanismi volti a stimolare la domanda evolvono giorno dopo giorno, tant’è che sono arrivati nuovi metodi di pagamento e tecnologie avanzate come la realtà aumentata o l’acquisto tramite comando vocale.

Una crescita su in tutti i settori del mercato

Dal lockdown sono arrivati sul mercato elettronico dei grandi attori che hanno dovuto farsi spazio nei mercati già consolidati in rete, come elettronica, editoria e shopping. A questi, infatti, si sono aggiunti benessere, alimentazione e cosmetica che, in breve tempo, hanno guadagnato ampie fette di mercato oltre alla fiducia dei consumatori.

I segreti del successo nelle vendite online

Per vendere in modo fruttuoso online è necessario formulare una strategia di lungo termine che tenga conto di vari fattori e per cui oggi potrebbero essere necessarie varie mansioni spesso definite come le professioni del futuro. Difatti ci vuole un sito web ottimizzato per la navigazione da smartphone, che offra un’esperienza fluida e immediata capace di indirizzare l’utente dritto verso ciò che cerca o che potrebbe piacergli.

L’eCommerce deve essere spinto da campagne ad hoc che tengano conto dei motori di ricerca, dei social, delle relazioni digitali e della partecipazione a piattaforme che incentivano all’acquisto grazie ai programmi di cashback e coupon. Inoltre tra le migliori strategie di vendita ci sono anche gli ingaggi agli influencer più mirati al pubblico di riferimento, coerenti con il prodotto o il servizio in vendita sull’eCommerce.

Fare tutto questo non è sicuramente facile ma è vero anche che non è impossibile. Chiaramente ci vogliono anche tempo e pazienza per verificare l’andamento delle campagne, aggiustare il tiro dove necessario e spostare l’asticella del risultato raggiunto sempre un po’ più avanti.