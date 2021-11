Il Ninebot by Segway E25E è in offerta speciale su Unieuro, anche oggi 30 novembre, all’indomani del Cyber Monday 2021 che che, almeno teoricamente, chiuso la settimana degli sconti del Black Friday. Sul sito del noto megastore, come potete vedere da questa pagina, il Ninebot by Segway E25E viene proposto al prezzo di 269,90 euro, in luogo dei 499,90 euro di listino originale.

Parliamo di un monopattino elettrico essenziale, ma anche completo, che raggiunge la velocità massima di 25 km/h, e la cui capacità massima di carico è pari a 100 kg. La dimensione della ruota anteriore è di 9 pollici (entrambe le ruote sono antiforatura in gomma riempita di schiuma, per una guida sicura e fluida), mentre la batteria da 215Wh (5960mAh) consente di raggiungere un’autonomia di 25 km (alla velocità massima di 25 km/h). Il Ninebot by Segway E25E è ripiegabile, così da poterlo portare sempre con sé, e conservarlo facilmente in qualsiasi punto della casa. L’impianto frenante posteriore è a disco, è presente un display LED, la certificazione IPX4 per la guida sotto la pioggia (parliamo di schizzi d’acqua, non di un temporale scrosciante), il fanale posteriore ed anteriore.

La potenza del motore è pari a 300W, con tempi di ricarica pari a 4 ore. Il Ninebot by Segway E25E è adatto a circolare sull’asfalto, che è il manto stradale consigliato per questo genere di prodotti (meglio evitare scossoni dovuti alle strade sconnesse). Il Ninebot by Segway E25E è sul sito di Unieuro al prezzo di 269,90 euro, probabilmente ancora in virtù del Black Friday appena trascorso. La consegna a domicilio ed il ritiro in negozio sono gratuiti. Potrebbe essere la scelta perfetta se acquistate, per la prima volta, un monopattino elettrico (il prodotto, soprattutto a questo prezzo, è da prendere senza starci a pensare troppo).

