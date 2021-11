Crazy Ex-Girlfriend 3 sbarca in prima visione in chiaro su Rai2, con una programmazione più che discutibile. Per essere una prima tv, infatti, non gode certo di un trattamento di favore: la commedia romantica musicale con Rachel Bloom andrà in onda in piena notte, tra le 02.30 e le 03.15.

Rai2 trasmette Crazy Ex-Girlfriend 3 a partire dal 30 novembre 2021, con due episodi in onda il martedì e il mercoledì notte: si tratta della terza stagione già disponibile in Italia, come pure la quarta (qui la nostra recensione), nel catalogo di Netflix, ma ancora inedita sulla tv generalista in chiaro.

Nella Crazy Ex-Girlfriend 3 per i protagonisti Rebecca a Josh è il momento della resa dei conti dopo che lui l’ha lasciata all’altare. Ecco le trame di Crazy Ex-Girlfriend 3 per i primi due episodi in onda dal 30 novembre su Rai2 a partire dalle 02.35, intitolati rispettivamente La ex di Josh vuole vendicarsi e A Josh, con affetto.

Rebecca, dopo essere sparita, riappare con l’intenzione di vendicarsi di Josh. Naturalmente, le sue amiche Paula, Valencia e Heather le sono vicine e l’aiutano nell’impresa.

Rebecca piomba in chiesa da Josh in abito da sposa e dà libero sfogo alle sue frustrazioni. La scenata libera Josh dal senso di colpa per averla abbandonata sull’altare.

Crazy Ex-Girlfriend 3 è la penultima stagione della serie di The CW, che è terminata nel 2019 dopo il quarto capitolo, nonostante sembrasse inizialmente destinata ad essere rinnovata per un quinto. Con svariate candidature ai premi Emmy, Golden Globe e GLAAD Media Awards, la serie è stata molto apprezzata dalla critica per aver dimostrato che si possono trattare nel tono della commedia e perfino con momenti musicali anche temi delicati come il disagio psicologico, la malattia mentale e gli stigmi sociali che ne derivano. La serie ha inoltre un approccio laico e progressista nel trattare argomenti che riguardano l’anatomia femminile, il sistema riproduttivo, la genitorialità, il diritto all’aborto e in generale la sessualità femminile sotto diversi aspetti.

