Quanti capelli perdiamo ogni giorno? Conosciamo il ciclo di vita dei capelli? Troviamo una cura per intervenire sulla caduta temporanea

La caduta dei capelli è un fenomeno estremamente naturale, a patto che le perdite corrispondano al normale ciclo di vita della chioma.

Laddove la caduta diventa consistente, è bene interrogarsi per capire se si tratta di un fenomeno temporaneo e transitorio, magari legato al cambio di stagione, oppure siamo di fronte a un evento irreversibile.

Come sottolineano gli esperti ogni giorno ciascuno di noi perde dai 50 ai 100 capelli. Il numero sembra rilevante ma siamo perfettamente nella norma. Dobbiamo iniziare a preoccuparci quando si va oltre, valutando il ricorso a un prodotto anticaduta capelli donna.

Come ci spiegano gli esperti è bene sapere che la caduta dei capelli può essere improvvisa o cronica, localizzata o diffusa.

La caduta temporanea: possibile curarla con prodotti specifici

Ogni capello segue un percorso specifico, slegato dagli altri. Un percorso che considera nascita, crescita e inevitabilmente caduta.

La normale perdita quotidiana non si nota, ed è combinata alla nascita di nuovi capelli. Quando però la caduta diventa consistente le conseguenze sono evidenti.

Possiamo parlare di caduta temporanea se contraddistinta dal cambio di stagione, soprattutto in concomitanza con l’arrivo dell’estate e dell’autunno. Sono causa di caduta anche gli squilibri ormonali in genere, e soprattutto in seguito a un evento come il parto o l’ingresso in menopausa.

Spesso la caduta dei capelli è legata a un momento particolare della nostra vita, contraddistinto da uno stato di stress o ansia e all’eccessiva stanchezza. Alimentarsi in maniera scorretta, seguire cattive abitudini, avere una dieta poco bilanciata, può mettere in luce tutta una serie di carenze, che incidono negativamente sul ciclo dei capelli.

Non mancano legami negativi con l’intensa esposizione al sole e ai raggi UV, l’eccessivo inquinamento dell’ambiente, i danni di cui sono responsabili gli agenti atmosferici.

In tutti questi casi, scoperta l’origine del problema, si possono correggere gli errori ma soprattutto ci si può affidare con sicurezza ai consigli degli esperti e all’uso di un trattamento mirato, dall’efficacia testata.

La caduta temporanea si tratta quindi con il ricorso a specifici prodotti anti-caduta, da inserire in una hair routine. I prodotti di qualità garantiscono risultati visibili in tre settimane, e la riduzione del fenomeno in circa 6 settimane. I trattamenti sono in grado di rinforzare i capelli dalla radice sino alla punta, ridando volume a tutta la chioma.

Tinture, phon e piastra cause di caduta temporanea

Fra le cause di caduta temporanea dei capelli inseriamo di diritto anche l’eccessiva produzione di sebo, ma soprattutto un uso sconsiderato di tinture, phon e piastra.

Il calore è un nemico acerrimo dei capelli. Phon e piastra rovinano i capelli ma non portano alla caduta definitiva, a patto che non si esageri.

Se effettuati in maniera scorretta tinta e permanente possono provocare una caduta repentina dei capelli, nella stragrande maggioranza dei casi temporanea. Ma anche in questo caso l’errore più comune è rappresentato dagli eccessi.

La forfora può provocare la caduta dei capelli

Un’altra causa di caduta dei capelli è la presenza consistente della forfora. Classificata fra i disturbi più comuni che coinvolgono il cuoio capelluto, la forfora deve essere curata nella maniera opportuna per non essere causa di problemi. Il consiglio degli esperti è quello di procedere con l’analisi del capello, per poterla trattare con i prodotti adeguati, come quelli messi in commercio dai grandi brand di settore.