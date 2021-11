Law & Order 23, la nuova stagione del classico Law & Order: Unità Vittime Speciali, riporterà in scena un volto familiare e molto amato dal pubblico storico della serie: TVLine ha confermato che si unirà al cast per un singolo episodio l’interprete del tenente del Dipartimento di Polizia di New York Declan G. Murphy.

Donal Logue sarà in Law & Order 23 nell’episodio in onda il 22 gennaio su NBC: il personaggio di Murphy è reduce da un periodo di due anni trascorso in incognito per una missione e torna all’Unità Vittime Speciali con una richiesta cruciale per la sua storica collega Benson (Mariska Hargitay).

In Law & Order 23 i due si ritroveranno ad unire le forze nell’affrontare dei casi di crimini d’odio ad alta priorità insieme al sergente della polizia di New York Hasim Khaldun (Ari’el Stachel), per assicurare alla giustizia i responsabili di tali odiosi reati.

L’improvvisa ricomparsa in Law & Order 23 di Khaldun e Murphy potrebbe causare alcune complicazioni per le indagini, perché entrambi hanno legami sentimentali con la detective Amanda Rollins (Kelli Giddish). Murphy ha scoperto di essere il padre della figlia di Rollins, Jesse, poco prima di dover lasciare il distretto nel 2015, mentre Khaldun aveva una relazione con lei mentre lavoravano sotto copertura anni prima.

Law & Order 23 è stata caratterizzata da diversi cenni al franchise di Law & Order, certamente anche per preparare il terreno al revival della serie madre, attualmente in lavorazione. C’è già stata, infatti, un’apparizione speciale di Dann Florek, nel ruolo del capitano della squadra omicidi di Law & Order Donald Cragen, così come sono intervenuti su singoli casi il detective Nick Amaro (Danny Pino) ​​e il procuratore distrettuale Rafael Barba (Raúl Esparza). Inoltre la NBC ha annunciato un evento crossover con lo spin-off Law & Order: Organized Crime, previsto nella programmazione americana il 9 dicembre.

