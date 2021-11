Novità in arrivo nel pomeriggio di Canale5 con il ‘debutto’ di Love is In The Air 2. Non ci sarà alcuno stacco della messa in onda tra la prima e la seconda stagione della serie turca e questo vuol dire che i fan si troveranno catapultati direttamente cinque anni dopo i fatti del ‘finale’ con Eda e Kiraz di stanza a Sile dove la protagonista lavora come architetta paesaggista per un hotel. Nello stesso posto ritroveremo Ayfer e Melo dipendenti in un bar ristorante gestito dal loro amico Burak.

E Serkan? Il protagonista di Love is in The Air è riuscito a sconfiggere il tumore al cervello e continua a lavorare a Istanbul al fianco di Piril. I due si troveranno presto alle prese con il progetto di ristrutturazione dell’hotel di Sile e a quel punto, arrivato nella cittadina, si imbatte in una bambina che raccoglie le more da sola: Kiraz.

Serkan porterà via con sé la bambina per riportarla a casa e si ritroverà faccia a faccia con Eda. Prende il via da qui Love is In The Air 2 con i nuovi episodi che Canale5 non ha voluto rimandare e che da oggi faranno compagnia al pubblico della rete al solito orario dal lunedì al venerdì (salvo cambiamenti dell’ultima ora come è successo nei giorni scorsi).

Eda e Serkan si raccontano quello che è successo negli ultimi anni ai loro amici, ma quando la conversazione diventa più personale, lo scontro è inevitabile: tutte le parole non dette vengono fuori per ferire. In un primo momento, quindi, Eda deciderà di provare a tenere Serkan lontano dall’hotel e dalla loro bambina per evitare il peggio, ma sarà davvero così facile? La risposta a questa domanda arriverà con le nuove puntate della serie turca che ha conquistato il pubblico italiano.