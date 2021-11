Valerio mi è sempre piaciuto, per il suo approccio anche ribelle nei confronti di un sistema musicale omologato. Non si è fatto certo molti amici col suo parlare schietto senza filtri. L’ultimo suo progetto discografico è stato “Canto di Natale”. Ma l’ultimo concerto risale al Natale 2019. Ha parecchi inediti nel cassetto, ma ritiene non sia il momento di pubblicarli. Mi ha inviato una sua nuova canzone per avere un mio parere e io ne ho approfittato per invitarlo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Quando è arrivato e ha iniziato le prove del suono, non vedendomi in studio, mi ha mandato un vocale: “Ma che brani dobbiamo fare? Quanti? Quali? Come?” Questo per far capire come il Premiato Circo Volante del Barone Rosso sia spontaneo e fuori dalle regole.

Accompagnato alla chitarra da Fabio Greco, Valerio ha iniziato cantando “Per tutte le volte che…” con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 diventando il più giovane vincitore, superando per pochi giorni Bobby Solo. Alla fine della canzone ha ironizzato chiedendo di essere post-prodotto. Infatti ci sono talent dove l’esibizione viene ”sistemata” dopo la registrazione. Poi ha manifestato la sua intenzione di fare un disco in sardo. Fra l’altro, in una storia su Instagram, dove ha postato video delle prove che stava facendo per il Premiato Circo Volante del Barone Rosso, aveva messo per gioco un “Trallallero” in sardo e gli ho chiesto di farlo per davvero.

Splendida “Ed io”, scritta anche da Simonetta Spiri. Poi Valerio ha cantato “Ricordati di noi”. Gli ho chiesto di cantare la canzone sarda più bella e famosa: “No potho reposare”. Valerio dal vivo non l’aveva mai fatta prima e l’ha cantata a cappella, con qualche accordo improvvisato da Fabio. Poi ha cantato “Inciampando dentro un’anima”, scritta da Pierdavide Carone, come peraltro “Tutte le volte che…”. Valerio ha quindi cantato “L’ultimo spettacolo”. Visto che il 6 dicembre Valerio Scanu farà un concerto a Roma all’Auditorium Parco della Musica, dove inserirà anche canzoni di Natale, gli ho chiesto di farne una, dopo avergli mostrato un cimelio: il pandoro con il suo volto nell’involucro. Scanu ha cantato magistralmente il classico “I’ll be home for Christmas (Sarò a casa per Natale)”, seguita da “Winter wonderland”. Avevo espresso il desiderio di ascoltare da Valerio Scanu cantare “Nanneddu Mou”, una canzone che avevo scoperto grazie ai Kenze Neke a Ichnos nel 1993. Il testo racconta di una lettera che un padre scrivo al figlio:

Giovannino mio, il mondo è così,

Com’era prima, com’era prima

com’era prima, non tornerà mai.

Siamo in tempo di tirannia,

infamia e carestia,

adesso i popoli sbadigliano come cani,

gridando forte: “Vogliamo pane”…

Valerio l’ha cantata insieme a ILARIA ARGIOLAS, sarda anche lei ma cresciuta in una borgata romana, che ha coinvolto a sua volta Valerio in una canzone romanesca: “Tanto pe’ canta’”. Nelle prove, Chiara Beccherini, che era nelle Megliosole, aveva canticchiato con lui “Swallow”, così il programma finisce con questo duetto tra Valerio e Chiara. Aspetto di nuovo Valerio Scanu live con la cantante sarda Maria Luisa Congiu.

