Anno nuovo, vita nuova, ma non per alcuni personaggi della nostra tv a cominciare da Valeria Marini e Giacomo Urtis concorrenti al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini corre ai ripari e dopo i pessimi ascolti delle scorse settimane, ha deciso che le new entry che varcheranno la porta rossa in questo mese di dicembre non potevano prescindere da volti noti e amati proprio come quello della giunonica showgirl e del chirurgo estetico dei vip.

Non è la prima volta che i due entrano in casa e forse non sarà nemmeno l’ultima ma sembra proprio che Valeria Marini e Giacomo Urtis siano chiamati ad essere nuovamente concorrenti del Grande Fratello Vip per portare un po’ di verve in casa soprattutto nel mese di dicembre quando molti dei volti noti già all’interno potrebbero lasciare in vista del prolungamento fino a marzo 2022.

Le anticipazioni di Signorini:

I due non saranno gli unici ad entrare nella casa questa sera. Lo stesso Alfonso Signorini poco fa in diretta ha annunciato che insieme a loro ci sarà la Contessa De Blanck e tutto perché nei giorni scorsi Giucas Casella ha riferito di aver avuto una liason con lei. Lo scontro sarà sicuramene epico e regalerà ai fan il trash di cui tutti abbiamo bisogno.

Ciliegina sulla torta (dipende dal punto di vista) è l’arrivo nella casa di Biagio d’Anello. L’ex gieffino entrerà nella casa come concorrente di questa seconda parte del Grande Fratello Vip 2021 per restarvi fino al prossimo marzo, salvo cambiamenti.