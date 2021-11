Ultimo Tango a Parigi è uno dei film più significativi di Bernardo Bertolucci, che provocò un enorme scandalo all’epoca della sua uscita (era il 1972). La pellicola è nota per aver rilanciato la carriera di Marlon Brando, ma se ne parla soprattutto per le sue controversie legali, riguardanti alla presenza di numerose scene erotiche (inclusa la famigerata scena di stupro registrata senza il consenso della co-protagonista, Maria Schneider,) che causarono una forte indignazione generale.

Ora CBS Studios e Stampede Ventures realizzeranno una serie tv volta a raccontare il backstage del controverso film. Lo annunciano Deadline e le maggiori testate americane. Il making-of della seguirà la stessa struttura di The Offer dei Paramount Television Studios, che segue la produzione di un altro film di Brando, Il Padrino.

Entrambe le serie intendono dare al pubblico una nuova visione della genesi di alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema, raccontandola attraverso gli occhi di coloro che sono strettamente coinvolti. Per la serie di Ultimo Tango a Parigi, la narrazione ruoterà attorno a Brando, Bertolucci e Schneider, analizzando i traumi subiti dall’attrice sul set.

La serie esplorare lo sviluppo del film, a partire dal momento in cui il regista si reca a Los Angeles nel 1971 per convincere Brando a recitare nel suo racconto erotico. La serie dovrebbe anche raccontare le discusse tattiche impiegate da Bertolucci per catturare emozioni reali, che alla fine hanno messo in pericolo il cast. La Schneider, che aveva 19 anni al momento delle riprese, è stata la principale vittima del progetto. Infatti la pressione è stata tale da farle sviluppare problemi di tossicodipendenza e salute mentale che l’avrebbero perseguitata per tutta la vita.

La serie su Ultimo Tanto a Parigi è realizzata dagli scrittori Jeremy Miller e Daniel Cohn (Entourage, Boston Public), con la regia di Lisa Brühlmann (Killing Eve) e José Padilha (Narcos). Greg Silverman e JP Sarni di Stampede Ventures saranno i produttori esecutivi con Meghan Lyvers, SVP, International Co-Productions and Development.

