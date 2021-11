Pulire i termosifoni può sembrare un’operazione banale, ma in realtà è di fondamentale importanza in una prospettiva di risparmio energetico. Se è ricoperto di polvere, infatti, un termosifone è quasi isolato rispetto all’aria attorno, e di conseguenza non è in grado di trasmettere in modo ottimale il calore dell’acqua che è presente al suo interno. È vero che di norma non si trova tanta polvere sui termosifoni, ma è altrettanto vero che non di rado essi sono caratterizzati da forme complesse e dalla presenza di numerosi anfratti. Quindi, è probabile che gli interstizi interni siano ostruiti dalla polvere anche se poi da fuori i termosifoni risultano puliti. Per questo motivo, un normale panno può non essere sufficiente per pulire, e conviene ricorrere a uno scovolino in grado di raggiungere tutte le fessure.

La pulizia dei termosifoni

I termosifoni della cucina con il passare del tempo vengono rivestiti da uno strato sottile di polvere che si mescola con i grassi o con altri residui che provengono dai fumi delle cotture. Per la pulizia, in una situazione del genere, l’aspirapolvere non è sufficiente, e c’è bisogno di uno sgrassatore, a patto che non sia aggressivo. Se, poi, ci sono delle parti del termosifone con la ruggine, si deve prima di tutto grattare via la ruggine, magari aiutandosi con una spazzola in metallo, e in seguito adoperare uno smalto con cui spennellare il termosifone. Il consiglio è di utilizzare dei manici sottili, così da arrivare nei punti meno accessibili, meglio se con un pennello a testa curva.

Perché è importante la manutenzione dei termosifoni

Pulendo con regolarità i termosifoni si ha la possibilità di tenere pulita l’aria, visto che in questo modo si impedisce alla polvere di circolare, e al tempo stesso si previene la comparsa degli aloni di colore scuro che in molti casi si formano sui radiatori. L’aria fredda, che è più pesante, va verso il basso – cioè verso il pavimento; nel momento in cui si avvicina al termosifone diventa più calda, e di conseguenza risale portando la polvere con sé. Il risultato è che le pareti si sporcano.

Come provvedere alla manutenzione annuale

Oltre alla manutenzione regolare correlata alla pulizia dei termosifoni, è importante badare anche a quella annuale, da eseguire all’inizio della stagione fredda: insomma, nel momento in cui i caloriferi vengono riaperti perché dopo l’estate le temperature iniziano ad abbassarsi. In questa fase, è opportuno controllare che dentro i radiatori non siano rimaste delle bolle d’aria. Grazie a un rubinetto di piccole dimensioni, in qualunque termosifone si ha la possibilità di aprire una valvola. Tutto quel che si deve fare è accendere il riscaldamento e, una volta che il rubinetto è stato aperto, aspettare qualche secondo, fino a quando esce unicamente acqua. È probabile e normale che la pressione dell’impianto sia un po’ più bassa rispetto ai valori ottimali, che oscillano fra 1 e 1.3 bar. Per fare in modo che la pressione torni a livello, occorre manovrare il rubinetto accanto al manometro, da cui viene segnalata la pressione. Vale la pena di ricordare che l’impianto, sotto il valore di 1 bar, non funziona.

Il termostato

Gli impianti dei condomini a partire dal 2016 devono avere le valvole termostatiche: si tratta di dispositivi grazie a cui è possibile gestire la temperatura nei diversi locali della casa, in maniera differenziata, per usufruire di un comfort ottimale e risparmiare se in alcune stanze non c’è bisogno del riscaldamento. Sarebbe preferibile ricorrere ai cronotermostati intelligenti digitali, per mezzo dei quali la temperatura può essere regolata anche a distanza: così, quando si torna a casa dal lavoro la si può trovare già riscaldata.

Smartech Plus di Immergas

Un esempio di cronotermostato intelligente è Smartech Plus di Immergas, che non solo regola il funzionamento dell’impianto, ma monitora anche i consumi, visualizza le anomalie e consente di modificare i parametri. L’elettronica, quindi, aiuta a gestire in modo più efficace l’energia di casa, con l’obiettivo non solo di risparmiare, ma anche di contenere l’impatto ambientale e di beneficiare di un comfort ottimale. Smartech Plus è in grado di dialogare con gli impianti termici e con le caldaie in modo da adattare i tempi di riscaldamento in funzione delle esigenze della famiglia e delle sue abitudini.