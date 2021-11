Report torna sulla questione anti Covid nella puntata di oggi, 29 novembre, alzando di nuovo l’asticella dell’attenzione. Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale tornano sul tema della terza dose del vaccino anti-Covid, dopo il pezzo “Non c’è due senza tre” che tanto ha fatto discutere ad inizio mese tanto da portare il conduttore ospite de La7 con tanto di aspra polemica politica.

L’Italia alla fine ha deciso di fare come Israele con il green pass a nove mesi e l’obbligo della terza dose per i sanitari, gli insegnanti, le forze dell’ordine. Report racconta alcuni retroscena dello Pfizergate, lo scandalo internazionale sulla conduzione dei trial di Comirnaty, il vaccino Mrna più diffuso al mondo.

Questo mese è sicuramente stato molto complicato per Sigfrido Ranucci che continua ad essere nell’occhio del ciclone proprio in quanto conduttore di Report. Come se questo non bastasse, nei giorni scorsi, con una lettera anonima avrebbero accusato Ranucci di condurre la sua trasmissione in maniera poco etica parlando di mobbing sui giornalisti, servizi montati ad arte e presunte avances sessuali verso alcune colleghe.

Il primo ad alzare il velo su Report è stato proprio il conduttore che su Facebook ha parlato di qualcuno interessato a lettere anonime e falsi dossier solo per colpire lui e il programma di Rai3. La missiva è infatti nota da mesi e, soprattutto, esponenti di Italia Viva e Forza Italia ne hanno parlato anche in commissione vigilanza parlamentare chiedendo chiarezza, la stessa che lui ha chiesto. Avrà modo di parlarne anche questa sera dopo i commenti dei giorni scorsi?

Report no si occuperà solo di vaccino e di Covid ma anche di Taranto e delle acciaierie raccontando la contaminazione di un territorio inquinato, con il divieto di pascolo nel raggio di 20 chilometri dallo stabilimento ex Ilva e la coltivazione abusiva di cozze nel primo seno del Mar Piccolo.