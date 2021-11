Un Napoli galattico, spettacolare ed emozionante, quello visto ieri sera allo Stadio Maradona contro la Lazio di mister Sarri, annichilita con il punteggio finale di 4-0 grazie alla rete d’apertura di Zielinski, alla sbalorditiva doppietta di ‘Ciro’ Mertens ed alla prodezza da fuori area di Fabian Ruiz. Una serata umida, fredda e piovosa, condita però da tanta gioia, felicità, passione per questo sport, amore e cuori caldi per commemorare la scomparsa di sua maestà Diego Armando Maradona. Con questa fantastica e importantissima vittoria, gli azzurri guidati da Spalletti si sono presi la vetta in solitaria della classifica a quota 35 punti, a +3 sul Milan (ieri uscito sconfitto in casa contro il Sassuolo).

Un’ulteriore ottima notizia riguarda la guarigione dal Covid di Matteo Politano, ritornato negativo. A renderlo noto è stata la stessa SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale. Inoltre, l’attaccante potrà già essere convocato per la difficile e ostica partita di campionato contro il Sassuolo, valida per il turno infrasettimanale di mercoledì 1 dicembre, alle ore 20.45. Nella giornata odierna, 29 novembre, l’ex Inter si sottoporrà a nuovi esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà di nuovo al gruppo. Adesso capitan Insigne e compagni dovranno continuare ad abbassare la testa e lavorare duro per insistere sulla strada della vittoria, considerati i prossimi impegni, uno più arduo dell’altro.

Il 28enne romano era risultato positivo lo scorso 20 novembre, saltando il big match contro l’Inter e la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca, e dopo il periodo di isolamento è finalmente guarito e a disposizione del Napoli. Dopo il rientro di Demme, dunque, l’allenatore di Certaldo ritrova anche il suo ‘pupillo’. Il puzzle azzurro sta tornando a ricomporsi, l’unico ancora positivo al Covid resta il giovane Zanoli. Il club di De Laurentiis è tornato a sorridere e tutti non vedono l’ora di fare un nuovo giro sulla giostra per divertirsi.

Continua a leggere su optimagazine.com