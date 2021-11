Da un po’ di tempo circolano indiscrezioni circa il lancio di uno smartphone pieghevole Oppo. Qualche giorno fa, però, è giunto un rapporto secondo cui questo dispositivo potrebbe fare il suo debutto già nel prossimo mese di dicembre. Un leaker avrebbe svelato anche alcuni dettagli interessanti relativi al display ed alle fotocamere. Stando agli ultimi rumors, il primo smartphone del produttore di Dongguan presenterà un design pieghevole verso l’interno, così che l’utente possa utilizzarlo proprio come se fosse un piccolo tablet (simile ai Galaxy Z Fold 3 e Huawei Mate X2).

L’informatore, che ha rivelato le presunte caratteristiche tecniche, ha anche svelato che lo schermo esterno del primo smartphone pieghevole Oppo sarà leggermente curvo ai bordi, con una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un foro che sarà posizionato al centro nella parte alta, dove sarà posta la fotocamera frontale. Lo schermo interno, invece, avrà una frequenza di 120Hz e il foro sarà posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Lo stesso leaker, precedentemente, aveva dato indicazioni circa un display principale da 7,8 a 8 pollici LTPO, affermando anche che il dispositivo integrasse l’interfaccia proprietaria ColorOS basata su Android 11 e che sarebbe stato alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888. Inoltre, non dovrebbe mancare un sensore per la rilevazione delle impronte digitali, che verrà posto lateralmente.

Lo smartphone pieghevole di Oppo, secondo il leaker, avrà a bordo una tripla fotocamera posteriore caratterizzata da un sensore primario Sony IMX766 da 50MP, uno secondario Sony IMX481 da 16MP e un terziario Samsung ISOCELL S5K3M5 da 13MP. Inoltre, il device sfoggerà anche una fotocamera selfie da 32MP, ma ancora non è stata specificato se questo sensore sarà posizionato all’esterno o all’interno del display. Insomma, non ci resta che attendere maggiori informazioni e dettagli nei prossimi giorni prima che il primo dispositivo pieghevole dell’azienda cinese venga lanciato ufficialmente.

