Partenza decisamente interessante, quella che abbiamo registrato in questi minuti per il Cyber Monday 2021 di Amazon, soprattutto per quanto riguarda il mondo Puma, Lego ed iPhone. Al momento, dunque, sono queste tre le categorie che attirano maggiormente l’attenzione del pubblico, fermo restando che durante la giornata di lunedì è probabile che prendano piede ulteriori occasioni allettanti per il pubblico italiano. Anche sul fronte Apple, dopo quello che vi abbiamo anticipato nella giornata di domenica con un altro articolo.

Come procede il Cyber Monday 2021 di Amazon con Puma, Lego ed iPhone

Andiamo con ordine, perché a fare la voce grossa in questa primissima fase nell’ambito del Cyber Monday 2021 di Amazon è soprattutto un brand del calibro di Puma. Basta accedere alla pagina principale relativa alle offerte di questo market per farsi un’idea che le occasioni del 29 novembre riguardino uomo, donna e bambino. Al suo interno, dunque, un ampio assortimento, che consentirà tra le altre cose di puntare sull’abbigliamento per per praticare sport, ma anche per le nostre attività quotidiane. Senza dimenticare le scarpe.

Decisamente interessante anche il Cyber Monday 2021 riguardante l’universo Lego. Una volta atterrati nella pagina dedicata, infatti, avrete la possibilità di individuare una serie di prodotti, in grado di adattarsi a diverse tipologie di utenza. Si va dai più piccoli, fino ai ragazzi e agli adulti. Dunque, Amazon consente di coltivare la propria passione con tante opportunità utili in vista delle festività natalizie. Sul fronte Apple, invece, possiamo assistere al rilancio della promozione che consente qui di seguito di acquistare un iPhone 12 mini a prezzo molto competitivo.

Ricapitolando, in questi minuti il Cyber Monday 2021 di Amazon appare particolarmente aggressivo soprattutto nei confronti del pubblico che punta ad acquistare prodotti Puma, Lego ed iPhone a condizioni migliori rispetto agli standard di questo store.