Bisogna analizzare con grande attenzione l’evoluzione del bonus vacanze 2021, perché non tutti sono a conoscenza della proroga che ne consente l’utilizzo fino al prossimo 31 dicembre nei vari hotel e agriturismo che lo accettano. Erroneamente, infatti, dopo la stagione estiva qualcuno pensa che sia andato ormai perduto, visto che in Italia c’è la cultura del relax quasi esclusivamente nei mesi più caldi dell’anno. Dopo gli ultimi aggiornamenti che abbiamo condiviso a suo tempo sul nostro magazine, vediamo come stanno le cose in questa fase.

Dettagli sul bonus vacanze 2021 con hotel e agriturismo che lo accettano

Come accennato, tutti coloro che hanno fatto richiesta per ottenere il bonus vacanze 2021 fino al 31 dicembre dello scorso anno, potranno utilizzarlo entro la fine dell’anno in corso. Quali sono gli importi a nostra disposizione? Chi ne ha fatto richiesta, dovrebbe essere già allineato sotto questo punto di vista. Sostanzialmente, abbiamo a disposizione ben 500 euro per famiglie con tre o più membri, mentre si scende a 300 euro per le coppie, fino ad arrivare a 150 euro per i single.

Come utilizzare il bonus vacanze 2021? Non tutti sanno che per ottenere l’agevolazione in questione, sia necessario che un solo componente del nucleo familiare lo utilizzi e che tale soggetto possa essere anche diverso rispetto alla persona che ne ha fatto richiesta un anno fa. Importante tenere a mente che debba essere speso in un’unica soluzione, presso una sola struttura turistica ricettiva in Italia che ha deciso di accettarlo.

Dunque, occorre informarsi preventivamente presso il proprio hotel di riferimento, o campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast. Al contempo, il bonus vacanze 2021 può essere speso presso una sola agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento dei pacchetti turistici che abbiamo scelto. Insomma, fatevi trovare pronti viste le scadenze ormai imminenti.