Ultimo appello per tutti coloro che sono interessati al Cyber Monday 2021 di Unieuro, con alcuni prodotti in promozione che a conti fatti rispondono alle offerte del giorno trattate a proposito di Amazon poco fa sul nostro magazine. Ho fatto un giro all’interno dello store poco fa e credo sia opportuno portare alla vostra attenzione quelle che a mio modo di vedere sono le migliori occasioni del momento, in modo che tutti possano orientarsi al meglio in queste ore con il rivenditore in questione.

Focus sulle offerte Unieuro con Cyber Monday 2021 più interessanti: tra Apple Watch e Samsung TV

Andiamo con ordine, perché tra le offerte Unieuro con Cyber Monday 2021 bisogna concentrarsi in prima istanza sul Samsung Galaxy A52s 5G, con display 6.5” FHD+ Super AMOLED 128GB, disponibile a 339 euro. Ugualmente apprezzabile la promozione per Apple AirPods, auricolari true wireless (versione 2019) a soli 99 euro. Ci sono anche gli Apple AirPods Pro di seconda generazione, che in queste ore risultano acquistabili a soli 189 euro. Probabile sold out a stretto giro per quest’ultimo prodotto.

Restando nel mondo Apple, fa la voce grossa anche il Apple MacBook Air 13″, con chip M1 con GPU 7-core, 256GB SSD e 8GB RAM a 969 euro. Ancora, con le offerte Unieuro con Cyber Monday 2021 occhio al tanto apprezzato Apple Watch Series 3 con GPS, visto che è possibile portarselo a casa a 199 euro. Tornando alla telefonia, bisogna concentrarsi anche sul Samsung Galaxy A02S, visto che oggi il device si può acquistare a 119 euro secondo quanto raccolto poco fa.

Quanto alla categoria dei televisori, bisogna concentrarsi assolutamente sulla Samsung The Frame TV 32” 32LS03TC Smart TV Wi-Fi Black 2021 a 499 euro, fino ad arrivare ad un prodotto come LG OLED48A16LA 121,9 cm (48″) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Blu a poco più di 800 euro. Dunque, avete l’imbarazzo della scelta con le offerte Unieuro con Cyber Monday 2021, andando al di là di Apple Watch e Samsung TV.