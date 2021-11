Merry Christmas di Ed Sheeran ed Elton John è quella promessa che i due cantautori avevano fatto al pubblico qualche mese fa. La voce di Your Song e quella di Bad Habit hanno unito le forze per scrivere e registrare un brano tutto natalizio, un’idea partorita da Elton John l’anno scorso e conclusa in tempo per il 2021. Come precisa Sheeran, tuttavia, il brano sarebbe dovuto uscire nel Natale 2022, ma l’entusiasmo e l’ispirazione hanno accelerato i tempi.

Merry Christmas di Ed Sheeran ed Elton John

Merry Christmas di Ed Sheeran ed Elton John sarà fuori venerdì 3 novembre ed è già disponibile in pre-save. Ed Sheeran aveva raccontato a Fabio Fazio durante il collegamento con Che Tempo Che Fa che Elton John lo aveva chiamato nel Natale 2020 per dirgli che il suo brano Step Into Christmas era al 6° posto nelle classifiche. “Voglio fare un’altra canzone di Natale”, gli disse Elton John.

Oggi la collaborazione ha un nome: Merry Christmas, semplicemente, un titolo destinato ad unirsi ai tanti brani pop sul Natale che oggi hanno fatto la storia, da Last Christmas dei Wham! a All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, da Happy Xmas di John Lennon a tanti altri.

L’annuncio

Per annunciare il loro singolo, Ed ed Elton hanno scelto di lanciare in rete un video che fa un po’ il verso a Love Actually e al video di Subterranean Homesick Blues di Bob Dylan. Ed Sheeran suona al campanello di Elton John, questi gli apre e Sheeran mostra una serie di cartelli che recitano quanto segue:

“Ciao, lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata dal mio amico, Elton John e mi ha detto: ‘Dovremmo fare una canzone di Natale!. Gli ho risposto: ‘Sì, magari nel 2022’. Ma in verità ho scritto il ritornello quello stesso giorno. Ed eccoci qua, la nostra canzone di Natale. Merry Christmas esce questo venerdì 3 dicembre 2021. Ha anche le campanelle da slitta. Un sacco!”

Come precisato nell’annuncio, i proventi delle vendite nel Regno Unito del brano saranno devoluti alla Ed Sheeran Suffold Music Foundation e alla Elton John AIDS Foundation.

