Continua L’Ispettore Barnaby 22 su Giallo, con un episodio a sera ogni lunedì in prima visione assoluta per l’Italia: la storica serie inglese di ITV, sopravvissuta ad un cambio al vertice del cast con un nuovo protagonista tra le stagioni 13 e 14, ha saputo rinnovarsi per ben 22 capitoli e ne ha un ventitreesimo all’orizzonte.

L’Ispettore Barnaby 22 vede John Barnaby (interpretato da Neil Dudgeon), cugino del precedente protagonista Tom (John Nettles), alle prese con casi macabri e talvolta scabrosi nell’apparentemente idilliaco territorio della contea inglese di Midsomer, luogo fittizio in cui è ambientato il procedurale investigativo basato sui romanzi gialli di Caroline Graham. Al suo fianco dalla stagione 19 c’è il sergente Jamie Winter (interpretato da Nick Hendrix).

L’Ispettore Barnaby 22 è composta da 6 episodi della durata di un film, circa un’ora e mezza ciascuno: la programmazione della stagione in prima tv su Giallo, partita all’inizio di questo mese, raggiunge quota 4 capitoli il 29 novembre, con l’episodio ambientato durante un curioso festival di spaventapasseri.

Per L’Ispettore Barnaby 22 su Giallo si tratta del terzultimo appuntamento con la stagione più recente della serie. Ecco la trama dell’episodio in onda il 29 novembre in prima serata a partire dalle 21.10, sul canale 38 del digitale terrestre.

Un festival di spaventapasseri per raccogliere fondi destinati alla chiesa prende una svolta macabra quando vengono trovati cadaveri messi in scena al posto delle creazioni di paglia previste dall’evento. L’indagine di Barnaby sul caso rivela qualcosa di più di una semplice competizione.

L’Ispettore Barnaby 22 andrà in onda su Giallo fino al 13 dicembre, per poi lasciare il posto ad un altro classico della rete: il 17 dicembre andrà in onda infatti lo speciale natalizio de I Misteri di Murdoch, episodio della stagione 9 ancora inedito in Italia.

