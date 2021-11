Quali sono le serie tv Prime Video di dicembre 2021? Il mese invernale propone diverse novità per gli abbonati della piattaforma di Amazon, a cominciare dall’atteso reality di Fedez e Chiara Ferragni, The Ferragnez, ma anche al ritorno di The Expanse con la sesta stagione.

Scopriamo insieme i titoli da non perdere.

Si parte il 3 dicembre con Harlem, serie comedy che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti da Harlem, New York City, mecca della Black Culture in America. Camille, Tye, Quinn ed Angie vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

Sempre il 3 dicembre troviamo la seconda stagione di Alex Ryder. Dopo la morte di suo zio e una missione mortale per abbattere Point Blanc, Alex Rider è desideroso di lasciarsi il passato alle spalle e ricostruire la sua vita. Tuttavia, quando un orribile attacco alla famiglia di un amico lo riporta nel mondo delle spie, Alex deve svelare un sinistro complotto politico con ripercussioni globali.

L‘8 dicembre è invece disponibile FC Bayern – Behing the legend, la docuserie che segue da vicino il club tedesco, attualmente la squadra di maggior successo al mondo. Il documentario fornirà uno sguardo da vicino, come mai prima d’ora, sulle imprese del club a partire dalla finale della Champions League del 2020 a Lisbona, fino alla fine della stagione 2020/21.

Dal 9 dicembre in esclusiva su Prime Video c’è The Ferragnez, un dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. I primi 5 episodi sono disponibili 9 dicembre; i successivi 3 episodi da giovedì 16 dicembre.

Il 10 dicembre debutta The Expanse 6, ultima stagione della serie sci-fi, che sarà disponibile su Prime Video con un nuovo episodio ogni settimana. In questo arco conclusivo, Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.

Il 23 dicembre c’è Yearly Departed 2, la seconda edizione del comedy special con una line-up tutta al femminile, tra cui: Jane Fonda (Grace and Frankie), Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine), Meg Stalter (Hacks), Dulcé Sloan (The Daily Show), Aparna Nancherla (The Great North), e X Mayo (The Daily Show). Alcune delle donne più divertenti del mondo diranno addio a tutto ciò vogliono lasciarsi alle spalle del 2021.