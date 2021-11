A pochi giorni dall’uscita de La Casa di Carta 5, un misterioso evento coinvolgerà il cast nella promozione dell’ultima stagione della serie, per l’addio ai loro personaggi e all’intera saga di Alex Pina. Netflix rilascerà i 5 episodi finali il 3 dicembre e ha già diffuso delle piccole anticipazioni in un trailer apparso qualche giorno fa, ma sarà anche il cast a coinvolgere il pubblico nel commiato alla serie, che è diventata in pochi anni un fenomeno mondiale.

I volti de La Casa di Carta 5 parteciperanno ad un evento online in diretta sulla pagina Instagram ufficiale della serie: l’appuntamento è per il 30 novembre – non è specificato l’orario di partenza del live – per un’iniziativa intitolata La Casa de Papel – El Legado. Chiaramente l’evento è destinato a celebrare il successo del format, a festeggiare la sua conclusione e a riflettere sull’eredità che lascia nel settore dell’audiovisivo un’esperienza nata in sordina e diventata un titolo da decine di milioni di flussi streaming nel mondo.

Il tutto a pochi giorni dal lancio de La Casa di Carta 5 – Volume 2, con cui termina ufficialmente la saga dei rapinatori in tuta rossa e maschera di Dalì. Poco altro si sa su questo appuntamento con il cast, se non che sarà in diretta da Madrid con una reunion del cast, per l’ultima volta insieme (presumibilmente anche con i tanti interpreti delle prime stagioni, come Alba Flores). La pagina ufficiale del format ha annunciato così l’appuntamento rivolto ai fan di tutto il mondo, che potranno assistervi in diretta semplicemente collegandosi ad Instagram: “È tempo di celebrare La Casa de Papel in grande stile! Unisciti a noi il 30 novembre e goditi dal vivo come il cast e la Resistenza celebrano l’eredità della serie“.

In attesa de La Casa di Carta 5 – Volume 2, Netflix ha diffuso una sinossi e i titoli degli episodi inediti, senza troppi spoiler su come andrà a finire lo scontro tra guardie e ladri nella Banca di Spagna.

Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita.

