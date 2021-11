Sono ore molto intense, quelle in cui arriva il commento di Emma Marrone su Greta Beccaglia, l’inviata di Toscana TV molestata da un tifoso della Fiorentina in collegamento durante un servizio. La stessa giornalista aveva rivolto un appello ai suoi follower e agli spettatori per individuare il molestatore che le aveva toccato il sedere mentre usciva dallo stadio Castellani di Empoli.

La molestia in diretta televisiva

A suscitare l’indignazione, oltre al gesto del molestatore, è stata la reazione del collega in studio che le aveva detto: “Non te la prendere”, un’affermazione che è stata ripresa da tutti i quotidiani e considerata quasi un incentivo alle molestie. Nelle ultime ore è giunta la notizia secondo la quale il tifoso molesto, un uomo di Ancona di 45 anni, sarebbe stato identificato grazie al lavoro della Polizia di Empoli.

L’episodio si è verificato il 27 novembre, solamente due giorni dopo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Alla giornalista vanno parole di solidarietà di tanti utenti, soprattutto da parte degli uomini che si dissociano dall’atteggiamento del molestatore.

Emma Marrone su Greta Beccaglia

Il commento di Emma Marrone su Greta Beccaglia è comparso nelle storie di Instagram della cantante salentina. Ecco le parole della voce di Fortuna:

“Peggio di quell’essere incivile e vigliacco che tocca il cu*o alla giornalista, c’è quello che dice: ‘Non te la prendere’. Questo Paese è diventato la culla dell’ingiustizia e dell’ignoranza. Ognuno fa un po’ come gli pare”.

Micheletti, il collega in studio che ha pronunciato la frase incriminata anche dall’Ordine dei Giornalisti, si è difeso spiegando di aver usato quella frase per invitare Greta Beccaglia a non andare nel panico. “Non volevo minimizzare l’accaduto”, ha spiegato Micheletti, “Non ritengo di avere sbagliato”, ha concluso.

L’episodio è stato l’ennesimo caso che divide l’opinione pubblica seppur su un fatto ben chiaro: una pacca sul sedere è una molestia che non dà spazio ad equivoci, ma tra i commenti c’è anche chi accusa la giornalista di aver montato ad arte l’episodio per ricevere visibilità e far parlare di sé sui social.

