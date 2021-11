Il Cyber Monday 2021 si accende oggi 29 novembre anche con le offerte di MediaWorld, che prevedono le spedizioni gratuite. Potete approfittare delle proposte relative ai videogiochi, per portarvi a casa la Nintendo Switch con Just Dance 2022 al prezzo di 329 euro, oppure la Xbos Series S a 279 euro e FIFA 22 per PS4 e PS5, rispettivamente a 48,99 e 59,99 euro (la gamma dei prodotti disponibili è davvero bella corposa).

Ci sarebbe anche lo sterzo Thrustmaster T150 Force Feedback al costo di 149,99 euro (il listino era di 229,99 euro) per gli amanti dell’alta velocità. Le offerte Cyber Monday 2021 di MediaWorld valide oggi 29 novembre mettono nel mirino anche il Samsung Galaxy Z Fold 3 a 1599 euro, il Samsung Galaxy S21 5G a 749 euro, il Redmi Note 10S a 199,99 euro, lo Xiaomi Redmi Note 9A a 99,99 euro, il Motorola Moto G20 da 64GB ed il Redmi Note 8 2021, entrambi a 129,99 euro. Oltre al gaming ed agli smartphone, il Cyber Monday 2021 targato MediaWorld si riversa anche nel settore informatico, con l’Apple MacBook Air da 13 pollici e 256GB di memoria interna al prezzo di 969 euro e l’iPad Mini 2019 Wi-Fi + Cellular a 499 euro.

Ottime anche le proposte relative alle TV (dato l’ormai imminente passaggio al DVB-T2) con la Sony XR50X94J da 50 pollici e l’LG OLED B16, entrambe a 999 euro, e con la Samsung Neo QLED QE50QN90A 2021 a 899 euro (prezzi comunque alti secondo qualcuno, ma che vi permetteranno di mettere le mani su apparecchi davvero eccezionali). Le offerte MediaWord per il Cyber Monday 2021 sono tante, sarebbe impossibile elencarvele tutte, pur volendo. Vi consigliamo di sfogliare personalmente il catalogo online delle proposte disponibili, che potete raggiungere a questo indirizzo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com