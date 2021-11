È stato cancellato il concerto di Melanie C a Milano previsto per il 2022.

Originariamente programmato per l’8 maggio 2021 ai Magazzini Generali e poi spostato al 26 gennaio 2022 sempre ai Magazzini Generali di Milano, lo spettacolo on potrà tenersi. Non si tratta d un nuovo posticipo: l’evento è stato ufficialmente cancellato e i fan dovranno necessariamente richiedere il rimborso dei biglietti già in loro possesso.

Già note le informazioni utili alla richiesta di rimborso dei biglietti, che riportiamo di seguito.

Info sul rimborso dei biglietti

Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto dal 29 novembre 2021 al 31 gennaio 2022. Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti fatti al di fuori dei canali ufficiali (TicketOne – Ticketmaster).

Per ulteriori informazioni sulla richiesta dei rimborsi consultare la pagina: livenation.it/show-updates.

Perché è stato cancellato il concerto di Melanie C a Milano

A comunicare ai fan la cancellazione dello spettacolo, l’unico atteso in Italia per il prossimo anno, è stata la diretta interessata. La stessa artista ha spiegato che l’evento non potrà tenersi, a causa dell’attuale situazione pandemica in Europa che rende necessaria la cancellazione dei suoi live.

Non solo quello in programma in Italia: i concerti in Europa sono stati cancellati tutti, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione pandemica dovuta al covid-19 che potrebbe portare a nuove valutazioni ed, eventualmente, all’annuncio di un altro tour.

Ciò che è certo alla data odierna è che il tour europeo 2022 di Melanie C non si svolgerà. Saltano tutti i concerti e i biglietti verranno rimborsati. Tassativo il limite del prossimo 31 gennaio per la richiesta di rimborso.

Queste le parole della cantautrice britannica sulla cancellazione della sua tournée: “A causa dell’attuale situazione pandemica in Europa, con grande rammarico devo annunciare la cancellazione delle date europee del mio prossimo tour. Sono devastata per aver deluso così tanti di voi”.