Quest’oggi, lunedì 29 novembre, vi aspetta su Amazon una super offerta delle nuove Apple AirPods Max, disponibili al prezzo di 439,90 euro (invece di 629,00 euro di listino) e in tre splendide colorazioni: Celeste, Grigio siderale e Rosa. Esse rappresentano il perfetto equilibrio tra l’audio inebriante e la semplicità di utilizzo. Insomma, si tratta di un’esperienza di ascolto davvero unica, che va oltre i confini del suono. Apple ha deciso di reinventare le cuffie over-ear, dai cuscinetti al design innovativo dell’archetto.

Le Apple AirPods Max sono state progettate per garantire una perfetta e comoda vestibilità, adattandosi alla forma della testa per avvolgere completamente nel suono chi le indossa. La fascia sull’archetto è realizzata in tessuto a rete traspirante e distribuisce il peso in maniera equa così da ridurre la pressione sulla testa. La struttura delle cuffie si presenta in acciaio inossidabile ed è ricoperta da un materiale morbido al tatto. I padiglioni in alluminio anodizzato sono dotati di un meccanismo rivoluzionario in grado di farli ruotare in maniera indipendente l’uno dall’altro, in maniera tale da bilanciare la pressione. Lateralmente è collocata la Digital Crown, con cui si può controllare il volume in modo preciso, passare da una traccia all’altra, rispondere alle chiamate e attivare Siri.

Le Apple AirPods Max, che troverete in super offerta su Amazon al costo di 439,90 euro, vendute e spedite dall’e-commerce , presentano anche un driver dinamico progettato dal colosso di Cupertino per offrire un suono ad elevata fedeltà; la cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e regalare un’immersione totale nella musica; ci è possibile utilizzare la modalità ‘Trasparenza’ per ascoltare il mondo intorno a noi. L’audio è davvero spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per garantire un effetto surround proprio come se fossimo al cinema. Inoltre, grazie a un potente chip Apple H1 in ogni padiglione, queste cuffie sfruttano l’audio computazionale per creare un’esperienza di ascolto davvero incredibile. L’audio computazionale, a sua volta, utilizza i 10 core audio di ciascun chip per bloccare, ad esempio, i rumori esterni, adattare il suono alla posizione e all’isolamento dei cuscinetti ed anche regolare l’audio di un film.

