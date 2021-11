Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è A Mezzanotte (Christmas Song), un inedito dopo le novità dell’estate. La cantante bolognese lo ha annunciato nell’ultima ora sui suoi canali social dopo aver stuzzicato i suoi follower nei giorni scorsi parlando di interessanti novità in arrivo.

Come annuncia il titolo sarà un singolo sul Natale e l’artwork resa nota mostra infatti Elettra Lamborghini con un cappello di Babbo Natale circondata da oggi che ricordano l’abete che si addobba durante le Feste. “Tenetevi forte, non ve lo dico nemmeno”, scrive Elettra in allegato all’annuncio. Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini sarà fuori venerdì 3 dicembre ed è già disponibile in pre-save.

L’ultimo disco in studio è Twerking Queen (2019), album di debutto della popstar italiana seguito dall’EP Twerking Beach (2021) che include il singolo Pistolero. Ultimamente la cantante è stata impegnata soprattutto sul fronte televisivo con la sua partecipazione a L’Isola Dei Famosi come opinionista insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Non è dato sapere il nuovo singolo di Elettra Lamborghini farà parte di un nuovo album in cantiere, ma potremmo scoprirlo nei prossimi giorni. “Natale arriva in anticipo“, scrive la cantante sui social per sfruttare l’effetto sorpresa suscitato nei fan che tra i commenti parlano di regalo inaspettato.

Tra le storie pubblicate su Instagram, in effetti, Elettra si è spesso mostrata all’interno dello studio di registrazione anche in compagnia dei suoi collaboratori. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo Musica (E Il Resto Scompare), il brano in gara durante il Festival di Sanremo 2020, ma anche La Isla, il duetto con Giusy Ferreri.

Twerking Queen è stato il perfetto biglietto da visita dell’artista bolognese: reggaeton, atmosfere latine, duetti eccellenti – da Guè Pequeno in Fanfare a Sfera Ebbasta in Corazon Morado. Nella versione deluxe c’è anche il duetto con Myss Keta nella cover di Non Succederà Più di Claudia Mori presentata a Sanremo nella serata dedicata alle cover e ai duetti.