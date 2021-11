A che ora il Pallone d’Ooro 2021 verrà assegnato oggi 29 novembre? Dopo la pausa 2020 dell’ambito trofeo a causa della pandemia Covid-19, si ritorna a premiare il calciatore più forte del mondo in una cerimonia che potrebbe anche riservarci delle sorprese. L’evento si terrà al Théâtre du Châtelet di Parigi, dove non mancherà la presenza delle stelle del calcio mondiale.

L’appuntamento con la diretta e lo streaming

Meglio specificare subito a che ora il Pallone d’Oro 2021 verrà assegnato per questa edizione. Per vedere tutta la cerimonia in chiaro e dunque senza alcun abbonamento a Sky (che pure trasmette l’evento), si potrà fare affidamento su Mediaset 20, proprio alla posizione 20 del digitale terrestre. La diretta partirà alle ore 19:40 con una serie di anteprima della cerimonia vera e propria. L’assegnazione vera e propria dell’ambito premio al calciatore designato dovrebbe poi concretizzarsi dalle 20:30 in poi.

Dopo aver sottolineato come vedere la cerimonia di premiazione in chiaro su Mediaset 20, non possono non essere menzionate anche le coordinate per gli abbonati Sky. La diretta verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Per chi non avrà a disposizione un televisore all’orario prestabilito ci sarà la possibilità di visionare il relativo streaming su su Sky Go ma anche su Now

I pronostici

Appurato a che ora il Pallone d’Oro verrò consegnato e tutte le modalità per non perderselo, è anche il momento di lasciarsi andare a qualche pronostico sul vincitore dell’edizione 2021 dell’ambito premio. A dire la verità, l’ipotesi più accreditata è che sarà Messi a vincere, per la settima volta, il riconoscimento. Molto più fievoli sono le speranze relativa ad un assegnazione diversa, pure in riferimento ai calciatori nostrani. Gli azzurri più papabili restano Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci (Juventus), Nicolò Barella (Inter), Giorgio Chiellini (Juventus), Jorginho (Chelsea). Chissà, magari, se la serata odierna, non ci riserverà qualche gradita sorpresa.

