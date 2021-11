Non potrete più attivare i servizi VAS in abbonamento con WindTre a partire dal 1 gennaio 2022, come affermato dal gestore unico. Stando a quanto riportato da ‘mondomobileweb.it‘, bisognerà dire addio per sempre ai servizi premium a sovrapprezzo (quelli che qualcuno di voi, qualche tempo fa, magari avrà anche attivato senza rendersene conto, vedendo il proprio credito residuo ridotto al lumicino non riuscendo a darsi una ragione dell’accaduto prima di sentire l’operatore di turno), non essendo più possibile usufruirne nemmeno dopo un eventuale sblocco (c’è chi lo ha richiesto, anche se sembra assurdo). WindTre lo ha reso note tramite l’aggiornamento dell’informativa dedicata della pagina ‘WINDTRE Informa‘, dove erano già stati comunicati le modifiche relative ai servizi VAS bloccati per i nuovi e già clienti. Al momento, l’operatore telefonico consente a chi vuole di procedere gratuitamente con lo sblocco dei servizi VAS (de-barring).

Dal 1 gennaio 2022, i servizi VAS non potranno più essere attivati e fruiti con WindTre (anche chi ha attualmente richiesto lo sblocco non potrà più utilizzarli). WindTre aveva già predisposto il barring sulle SIM attivate dal 18 ottobre 2020, fatti salvi gli SMS bancari, di Carrier Billing, di mobile ticketing, il televoto, gli SMS a sfondo benefico su numero 455 e per le donazioni.

C’è poco da dire su tutto quanto il resto, visto e considerato che i servizi VAS, comunque siano andate le cose fino a questo momento, verranno resi inutilizzabili per tutti i clienti WindTre, vecchi e nuovi, a partire dal 1 gennaio 2022 (anche chi in passato ha richiesto di fruirne, sbloccandone l’attivazione appositamente, da quella data non potrà più utilizzarli, come espressamente detto dal gestore unico). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

