Tornano in onda NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 su Rai2, un nuovo appuntamenti nella domenica del 28 novembre in prima assoluta. Ecco le anticipazioni.

Si inizia con l’episodio 12×15 di NCIS Los Angeles, intitolato Identità violate, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il team ottiene un disco rigido contenente un video realistico e profondo di un terrorista deceduto e deve recuperare la pericolosa tecnologia dietro di esso. Tuttavia, quando le comunicazioni della squadra vengono dirottate durante la loro missione, scoprono che uno di loro è stato vittima del suo potenziale.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 7×13 di NCIS New Orleans dal titolo Scelte. Ed ecco la sinossi:

Il team indaga sul micidiale attentato al bar e sull’imminente guerra criminale per il territorio che coinvolge Sasha Broussard. Inoltre, mentre Pride deve fare i conti con Connor nella sua vita, Carter e Hannah cercano di definire la loro nuova relazione.

Nel cast di NCIS New Orleans 7 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano in onda domenica 5 dicembre. Nell’episodio 12×16, intitolato Il momento di cambiare, quando la tecnologia di livello militare viene rubata, un ingegnere sordo, Sienna Marchione, che ha sempre voluto servire il suo paese e l’unico membro della sua squadra a sopravvivere al furto, aiuta Kensi e l’NCIS a rintracciare la tecnologia prima che venga portata fuori dal paese. A seguire, l’episodio 7×14 dal titolo Illusioni. Mentre Pride ordina alla squadra di collegare Sasha ai recenti attacchi a New Orleans, deve aiutare Connor a fare i conti con chi è veramente sua madre. Carter e Tammy cercano un cane militare altamente addestrato rubato, mentre Pride e Rita prendono una decisione importante sul loro matrimonio.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 è per stasera alle 21:20.

